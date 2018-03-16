Adana'da 4.5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sanığa 51 yıl hapis cezası

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya iki ayrı suçtan hakkında dava açılan sanık Keser, tutuklu bulunduğu Kayseri 1 Nolu T tipi cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkemede ayrıca mağdur müşteki B.Ç'nin ailesi ve avukatı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili ile Adana Barosu görevlisi de hazır bulundu.

Duruşma salonunda savunma yapan sanık Keser, olay günü mahallede düğün olduğunu ve arkadaşlarının kendisine hap ve içki içirdiklerini söyledi. Mağdur çocuğa yönelik bir eylemde bulunmadığını iddia eden Keser, mahkemeden beraatini talep etti.

Mahkemede esas hakkındaki mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, sanık Keser'in 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan ve 'Cebir tehdit veya hile kullanarak çocuğu cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ayrı ayrı en üst hadden cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanık Sedat Keser'i, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıl, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak çocuğu cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 21 yıl olmak üzere toplam 51 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.