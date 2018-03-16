HDP'li Tuğluk'a 10 yıl hapis cezası

HDP'nin eski Eş Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekilliği düşürülen Aysel Tuğluk, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'terör örgütü yöneticisi olmak' iddiasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen Tuğluk, terör örgütü yöneticisi olmadığını belirterek beraatına ve tahliyesine karar verilmesini talep etti.
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Tuğluk'un terör örgütü üyeliğinden 8 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmeden mahkeme heyeti, cezayı 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na göre yarı oranda artırarak 12 yıla çıkardı. Mahkeme, cezadan 1/6 oranında indirim yapılmasına karar vererek Tuğluk'un 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
HDP'li Tuğluk, 28 Aralık 2016 tarihinde tutuklanmıştı.
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