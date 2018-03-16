'AK Parti'nin İstanbul adayı Ahmet Davutoğlu' iddiası

Gazeteci Gürkan Hacır, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Ahmet Davutoğlu olduğunu iddia etti.

Gazeteci Gürkan Hacır, CNN Türk'te katıldığı programda AK Parti'nin, 2019'daki yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının eski başbakan Ahmet Davutoğlu olacağını ileri sürdü.

CNN TÜRK'te, gazeteci Nevzat Çiçek, Abdulkadir Selvi, İsmail Saymaz ve Gürkan Hacır'ın konuk olduğu 'Gece Görüşü' programında 2019 yılı seçimleriyle birlikte gündeme dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Gazeteci Gürkan Hacır, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için Ahmet Davutoğlu'nun, Ankara için de Binali Yıldırım'ın adının konuşulduğunu söyledi.