Milletvekilinden Abdülhamid ile Erdoğan karşılaştırması: Aynı kampanya yürütülüyor

Şanlıurfa'da II. Abdülhamid anmasında konuşan AK Parti Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, "Dün Abdülhamid Han’a nasıl iftira atıyor ve saldırıyorlarsa, bugün de aynı kampanya ve kumpasları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için yürütüyorlar. Dün de vatan hainliği idi, bugün de katıksız vatan hainliğidir" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamid'i anmak için Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda "Vefatının 100'üncü yılında Sultan 2'inci Abdülhamid Han" isimli söyleşi düzenledi. Söyleşiye, "Payitaht Abdülhamid" dizisinin danışman ve oyuncuları ile Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin de katıldı.

Söyleşiye katılan AK Parti Milletvekili Yılmaztekin, II. Abdülhamid'in Osmanlı İmparatorluğu'nun var olma mücadelesinde tarihe damgasını vurduğunu, 33 yıl tahtta kaldığı zorlu süreci "Ulu Hakan' unvanıyla taçlandırdığını" söyleyerek, dizi oyuncularına teşekkür etti.

İmparatorluğun borçlarına karşılık toprak isteyenlere II. Abdülhamid'in "Bu topraklar kanla alındı, ancak kanla verilir" diye yanıt verdiğini söyleyen Yılmaztekin, padişah ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında benzerlikler kurarak şunları söyledi:

'ASLA BAŞARAMAYACAKLAR'

"Altı asır boyunca İslam'a sancaktarlık, ümmete mihmandarlık yapmış bu milleti, köklerine bigâne hale getirmeye çalışanlar, bizler burada olduğumuz sürece bunu asla başaramayacaktır. Bizler biliyoruz ki; ecdat düşmanlığı konusunda paydaş mahfiller, dün Abdülhamid Han'a nasıl iftira atıyor ve saldırıyorlarsa, bugün de aynı kampanya ve kumpasları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için yürütüyorlar. Yerli ve milli duruştan duydukları rahatsızlığı, ortak bir nefret diline dönüştürerek, geniş kitleleri etki altına almaya çalışmak, dün de vatan hainliği idi, bugün de katıksız vatan hainliğidir."