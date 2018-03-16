TKP imza kampanyası başlattı: İncirlik kapatılsın, NATO'dan çıkılsın

Türkiye Komünist Partisi, Türkiye’nin NATO’dan çıkması ve İncirlik Üssü’nün kapatılması için imza kampanyası başlattı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafından Türkiye'nin NATO'dan çıkması ve ABD'ye tahsis edilen İncirlik Üssü'nün kapatılması için imza kampanyası başlatıldı.

Türkiye’nin NATO’dan çıkması ve İncirlik Üssü’nün kapatılması için imza kampanyası başlattık. Kampanyaya sen de katıl, metni imzala, imzalat, yaygınlaştırılmasına destek ol. #NATOdançıkılsın#İncirlikKapatılsın https://t.co/M49Luu0GNq — TKP (@tkpninsesi) 16 March 2018

​TKP tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kampanyanın partinin yayın organı Boyun Eğme'de de yayınlanacağı belirtilirken, kampanyayla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Emperyalist sömürüye son vermek, bir yabancı güç değil Türkiye'nin zenginlerini varlığının parçası yapmış bir sömürü birliği olarak emperyalizme kapıyı göstermek gerekiyor. Bunun için hemen yapılabilecek, yapılması gereken şeyler var. TKP, bunun çağrısını yapıyor: NATO'dan çıkılsın, İncirlik üssü kapatılsın."

‘NÜKLEER SİLAHLARA EL KONULSUN'



"NATO'dan çıkılsın, İncirlik Üssü kapatılsın" başlığını taşıyan, imza kampanyasının metninde ise maddeler halinde şöyle denildi:

"Memleketine ve geleceğine sahip çıkan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak;

1- Ülkemin sınırları içinde Amerikan üslerinin bulunmasını istemiyor, başta İncirlik olmak üzere, ABD ve NATO ülkelerinin kullanımına açılan, askeri üslerde bulunan, tüm yabancı asker ve danışmanların sınır dışı edilmesini,

2- İncirlik üssünde bulunan ve ülkemiz ve bölgemiz için büyük tehdit oluşturan, nükleer silahlara el konulmasını, ve bu silahların sökülerek kullanılmaz hale getirilmesini,

3- Türkiye'nin terör örgütü NATO'dan derhal çıkmasını; yurtdışında NATO operasyonlarında görev yapan tüm TSK personelinin geri çağrılmasını, talep ediyorum.