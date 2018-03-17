TSK: Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, bazı uluslararası haber ajanslarının "Afrin'de hastane bombalandığı" yönündeki iddiaları yalanlandı.

Fransız haber ajansı AFP'nin Türk savaş uçaklarının Afrin'de bir hastaneyi vurduğu yönündeki haberinin üzerine TSK'dan açıklama geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır. — TSK (@TSKGnkur) 16 March 2018

​TSK'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır" ifadeleri yer aldı.

'16 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ' İDDİASI

AFP, Kürt Kızılay görevlilerinin hastanenin vurulduğunu doğruladığını ancak ölü veya yaralılara ilişkin bir bilgi verilmediğini aktardı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise hava saldırısında tıbbi hizmet verilen yerleşkenin "direkt" olarak vurulduğunu iddia etti.

AFP'ye konuşan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin müdürü Rami Abdel Rahman, "Aralarında iki hamile kadının da olduğu 16 sivil hayatını kaybetti" ifadesini kullandı.