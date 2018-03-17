Erdoğan: Afrin'e girdik giriyoruz, müjde bekliyoruz

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
'FETİH YAKIN, MÜJDE YAKIN'
- Artık an meselesi. Afrin'e girdik giriyoruz. Şimdi bir müjde bekliyoruz. Fetih yakın, müjde yakın.
- Suriye'nin topraklarında bizim gözümüz yok.
- Ne tüneller açmışlar gördünüz değil mi? Batılı dostlarımızın verdiği destekle açmışlar.Bu tünellerde kamyon gidebiliyor düşünebiliyor musunuz? Silah depolarını gördünüz. Her türlü silah var. Bize dost görünenlerin verdiği silahlar. Bunlar da yalan su gibi. Biz gerçekleri görüyoruz. Yalanlarınız ortada. Dürüst olun. Olmadılar. Bize dürüst olana can kurban ama olmayana… Kusura bakmasınlar. İnşallah size müjdeyi vereceğiz.
- Şimdi bir ittifak kurduk biliyorsunuz. Bu Cumhur'un ittifakı olacak. Ayrılık gayrılık olmadan Cumhur'un ittifakı.
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