Erdoğan, Mardin'de: Her an Afrin müjdesini verebiliriz

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Biz terör yerine kardeşlikle anılan bir Mardin görmek istiyoruz. Ne çektirdiler be. Şu Mardin neler çekti değil mi?
- Size bir şey söylüyorum dikkat edin. Size her an Afrin'le ilgili müjdeyi verebiliriz. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3569 oldu.
- Bunlara çok söyledik, 'Bak, yanlış yapıyorsunuz, hem teröre karşıyız diyorsunuz hem de teröristlerle beraber hareket ediyorsunuz.Bunun bedelini, faturasını ağır ödersiniz.' Nitekim öyle oldu. Paraları bol, paraları bol olduğu için 5 bin tır silah gönderiyor, 2 bin kargo uçakla silah gönderiyor. Ne oldu? Şimdi hepsini bulduk, hepsinin yerleri belli ve hepsini de tabii teröristler kaçıyor, biz topluyoruz.© AA/ Kayhan Özer
- Ben gerek ülkemizde yaşanan hadiselerin, gerekse Suriye'de yaşadıklarımızın bir uyanışa vesile olduğunu düşünüyorum. Bölgedeki Arap ve Kürt kardeşlerimizin örgütün asıl yüzünü anladıklarını düşünüyorum. Hangi ülkelerin bunlara kol kanat gerdiğini çok iyi biliyoruz.
'NEREDE BAYRAK VARSA BAYRAĞIMIZA SALDIRIYORSUNUZ'
- Batı başkentlerini ağlama duvarına çevirseler de bunların inlerine girmeyi sürdüreceğiz. Devletimiz hem sırtını emperyalistlere dayayan kiralık katillere hem de onlara sırtını dayayan siyasetçilere gerekeni yapıyor.
- Siyaset, söyleyecek sözü, hayata geçirecek projesi, millete ve ülkeye faydalı teklifi olanlar için halen en büyük fırsattır. Ancak milletten aldığı yetkiyi istismar edenlere, vatandaşlarımızın kendilerine sunduğu imkanları Kandil'deki çapulculara peşkeş çekenlere de kesinlikle müsamaha göstermeyiz.
- Mardin martta ve kasımda bir numara olmaya hazır mıyız? Kandil'in meclisteki uzantısı gibi hareket edenler terör örgütün uzantısı olarak muamele görürler. Nerede bayrak varsa bayrağımıza saldırıyorsunuz. Kongrenizde İstiklal Marşı'mıza tahammül edemiyorsunuz. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burası PKK'nın egemenliği altında olan bir yer değil. O yüzden ben Mardin'den çok farklı bir çıkış bekliyorum.
- Bunlar her yerde neler yaptılar. Çevre Şehircilik Bakanım burada. Şırnak'ta, Diyarbakır'da neler yaptılar. Bitişik nizamdaki evleri tünellerle bağladılar. Biz onları yıktık, yeni evler yaptık. Meşru çizgide siyaset yapanlar meşru siyasi aktör olarak değerlendirilir. Bir koltukta iki karpuz taşınmayacağı herkes tarafından artık görülmelidir.
- Mardin'e son 15 yılda 35 katrilyonluk yatırım yaptık. Mardin'i üniversite ile buluşturduk. Mardin merkeze de şimdi atletizm stadyumu yapıyoruz. TOKİ kanalıyla Mardin'de 8781 konut projesi başlattık. Çukur teröründen en çok zarar gören ilçelerden Nusaybin'i ayağa kaldırıyoruz.
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