Erdoğan, Diyarbakır'da: Afrin'de sona geldik

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- Biliyorum çok çektiniz, çok çektik. Yeni bir Diyarbakır inşa ediyoruz.
- Ne olurdu sanki kardeşçe yaşasaydık? Ne olurdu? Ama sabrettik Sabreden zafere ulaşır dedik. Ve ulaştık. Çok şehit verdik. İşte şu anda Afrin'de de sona geldik. Şu an itibarıyla 3569 teröristi etkisiz hale getirdik. Ne tüneller açmışlar. İçinden kamyon geçiyor. Ama kimlerden geldiğini biliyoruz. Ama artık oyun bozuldu. Biz biriz dedik. Diriyiz, beraberiz, kardeşiz dedik ve yürüdük. Hamdolsun Mehmetçiklerimiz oyunu bozdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır’da konuşuyor https://t.co/IZcCoZxQ1F— T.C.Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) March 17, 2018
'HER AN OLABİLİR'
- Nereye yürüdüler söyleyeyim. Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz. Şimdi onlar bizi takip ediyor. Yüce bir makamdalar. Paygamberimize komşular. Allah bize de o makamı nasip etsin.
- Her an müjdeyi alabilirsiniz. Allah'ın yardımı yakındır. Fatih yakındır. İnşallah yakın. Her an olabilir.
- O çukurlar tarih oldu. Suriçi nasıl? Camilerimizi delik deşik ettiler. Saat kulesiyle ne işiniz vardı delik deşik ettiniz? Kesilen sakal daha gür biter. Ve gür bitti.
Erdoğan ardından kongredeki konuşmasına geçti. Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından satır başları şöyle:
'BUGÜN OHAL'İN YÜZDE 5'İ BİLE KULLANILMIYOR'
- AK Parti'yi kurma çalışmalarımız sırasında buradaki dostlarımıza hükümete geldiğimiz de bizden ne istersiniz diye sorduğumuz da olağanüstü hali kaldırın bize yeter diyorlardı. O dönemdeki OHAL öyle bir uygulamaydı ki tüm vatandaşların üstünde demokrasi kılıcı gibi dolanıyordu. Sakın ha o zamanın olağanüstü halini bugünle kıyaslamayın. Bugün yüzde 5'i bile kullanılmıyor.
- Ülkemizde sadece Kürt olduğu için baskı görüp haksızlığa uğrayan kim varsa Tayyip Erdoğan yanında yer alır, onunla birlikte mücadele ederim.
- Vatanımızı böldürmeyiz. Yok bilmem PYD, yok bilmem PKK böyle bir şey olamaz.
- PKK'nın Diyarbakır'a ve bölgeye en küçük hayrı dokunmamıştır. Kırklar Dağı'nın halini gördünüz değil mi? Ne oldu? Gereği yapıldı mı, yapıldı.
- Örgütün yol açtığı yıkımı devlet oalrak biz yeniden inşa ederek ortadan kaldırdık. Özellikle Suriçi Diyarbakır'ın kültürüne, tarihine yakışır hale getirildi. Ya vicdansızlar siz nasıl Diyarbakırlısınız? O güzelim camileri nasıl yıkmaya kalkıştınız? Sadece Suriçi için 2 katrilyon harcadık. Helali hoş olsun. Sizlere bu yakışır.
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