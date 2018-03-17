Özel Halk Otobüsleri İBB'den istediği zammı aldı

İstanbul’da her gün milyonlarca yolca taşıyan ve son bir yıldır indirimli yolcular için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden aldıkları aldıkları ücretlerin maliyetlerini karşılamadığı gerekçesiyle çeşitli eylemlerde bulunan Özel Halk Otobüsleri ve İstanbul Otobüs AŞ’nın hakedişleri İBB Meclis kararıyla 100’ün üzerinde artırıldı.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, İBB bünyesinde hizmet veren İETT ve Metro İstanbul AŞ hakedişlerini yolcu başına 15 kuruş, Özel Halk Otobüsleri ve İstanbul Otobüs AŞ için 60 kuruş teklif etti.

İBB MECLİSİ OY BİRLİĞİYLE ONAY VERDİ

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre söz konusu talebi değerlendiren İBB Meclisi, Komisyon görüşü doğrultusunda, oy birliğiyle alınan kararla, 30 Eylül 2018 tarihine kadar İstanbul’daki toplu taşıma operatörlerinden, İETT ve Metro İstanbul AŞ hak edişlerini her öğrenci geçişi için 18 kuruş, ücret entegrasyonuna dahil tüm deniz toplu ulaşım araçları, Özel Hak Otobüsleri ve İstanbul Otobüs AŞ’nin hakkedişlerinde ise, her öğrenci geçişi için 70 kuruş verilmesi uygun gördü. Karar İBB Meclisi’nden oy birliğiyle geçti.