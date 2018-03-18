Afrin'de yaralanan Binbaşı Mithat Dunca hayatını kaybetti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Piyade Binbaşı Mithat Dunca tedavi gördüğü Hatay Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
© REUTERS/ Khalil Ashawi
Habertürk'ten Can Hacıoğlu'nun haberine göre, Dunca'nın hayatını kaybettiği haberi, Eskişehir Büyükdere Mahallesi'nde oturan yakınlarına verildi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Kalabak köyü nüfusuna kayıtlı olan şehidin evli ve 1 çocuk babası olduğu belirtildi.
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