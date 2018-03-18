Afrin'de yaralanan Binbaşı Mithat Dunca hayatını kaybetti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Piyade Binbaşı Mithat Dunca tedavi gördüğü Hatay Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Habertürk'ten Can Hacıoğlu'nun haberine göre, Dunca'nın hayatını kaybettiği haberi, Eskişehir Büyükdere Mahallesi'nde oturan yakınlarına verildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Kalabak köyü nüfusuna kayıtlı olan şehidin evli ve 1 çocuk babası olduğu belirtildi.