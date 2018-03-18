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    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

    Karamollaoğlu'ndan ittifak yorumu: Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz

    © AA/ Metin Aktas
    Türkiye
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    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Balıkesir'de katıldığı bir konferansta, "Seçim tarihi belli olmadan seçim ittifakı üzerine konuşmayı doğru bulmuyoruz. Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz" dedi.

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
    © Fotoğraf: Saadet Partisi
    Karamollaoğlu: Oy pusulasında yapılan değişikliği iyi niyetle bağdaştırmak mümkün değil
    Karamollaoğlu, partisi tarafından öğretmenevinde düzenlenen "Türkiye'nin Meseleleri ve Çözüm Yolları" konferansının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim ittifakına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Türkiye'nin meselelerine ilişkin partisinin çözüm önerilerini anlatan Karamollaoğlu, sözü 2019 seçimleri ile ittifak konusuna getirerek şöyle devam etti:

    "Seçim tarihi belli olmadan seçim ittifakı üzerine konuşmayı doğru bulmuyoruz. Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz. Biz havada bir ittifak diye bir şey düşünmüyoruz. Seçim ittifakı ilkeler ve prensipler üzerine anlaşmayla olur. Şu anda öyle bir durum ortada gözükmüyor. Biz şartlarımızı ne düşündüğümüzü ülkemiz için söyledik. Onlar yerine getirildiği takdirde oturulur konuşulur."

    'HÜKÜMETE ENDİŞELERİMİZİ İLETTİK'

    Bir gazetecinin "sandık güvenliği"ne ilişkin sorusunu üzerine Karamollaoğlu, "Elbette orada da endişeler doğdu şimdi. O konuda bizim de endişelerimiz var. Hükumete de bu konuda endişeler iletiliyor." dedi.

    Konferansa, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP İl Başkanı Serkan Sarı ve çok sayıda partili katıldı.

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    Etiketler:
    Temel Karamollaoğlu, Türkiye
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