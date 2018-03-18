Erdoğan: Afrin'de Türk bayrağı dalgalanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Stadyumu ve Şehitler Abidesi'nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı töreninde konuşan Erdoğan, "Böyle bir gençlik olduktan sonra Allah'ın izniyle yeni yeni Çanakkale Zaferlerini yakalamaya hazırız" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

© REUTERS/ Khalil Ashawi DHA: ÖSO, Afrin'de kontrolü sağladı

Şu anda orada Türk bayrağı dalgalanıyor, ÖSO bayrağı dalgalanıyor. Afrin operasyonumuzu en başından beri yürekten destekleyen milletimize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye bir kez daha haklının, mazlumun yanında olduğunu tüm dünyaya göstermiştir.

140 bin kişi Cerablus'a döndü, şimdi de Afrinli olan kardeşlerimiz, Afrin'e dönecekler. Aynı zamanda bölgeyi yaşabilir hale getirecek tüm adımları atacağız. Bölge halkının en kısa sürede evlerine kavuşmaları için gereken her türlü adımı atacağız.

Türkiye'nin ve milletimizin Suriye'nin ve Suriyelilerin bu ortak zaferi, terör örgütlerini aramıza bir hançer gibi sokmaya çalışanlara verilmiş en güzel cevaptır.

'TERÖR KORİDORU ZİNCİRİ ŞİMDİLİK 4 NOKTADAN KIRILDI'

