Ankara'daki Rusya vatandaşları devlet başkanlığı seçimleri için sandık başında

Türkiye'de yaşayan veya geçici olarak Türkiye'de bulunan Rusya vatandaşları, Rusya Devlet Başkanlığı seçimi için bugün saat 08.00 itibarıyla Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul, Antalya ve Trabzon Başkonsolosluk binalarında açılan sandıklarda oy kullanmaya başladı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde büyükelçilik çalışanları başta olmak üzere Ankara'da yaşayan Rus vatandaşları oy kullanıyor. 08.00'den itibaren oy vermek için büyükelçiliğe gelen Rusya vatandaşları, elçilik binası içinde kurulan sandıklarda oyunu kullandı. Oy kullanmaya gelenlere çeşitli hediyeler de verilirken sandık başına ebeveynleriyle birlikte gelen çocuklara da boyama kitabı armağan edildi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov da eşiyle birlikte oyunu kullandı. Büyükelçilikteki oy verme işlemi saat 20.00'ye kadar devam edecek. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oy sayım işlemi büyükelçilikte gerçekleştirilerek sonuçlar Rusya Merkezi Seçim Komisyonu'na bildirilecek.

Türkiye'deki Rus diplomatik temsilciliklerine uzak yerlerde yaşayan Rus seçmenler için geçtiğimiz iki hafta boyunca Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde sandıklar kuruldu. Daha önce Kocaeli'nin Darıca ilçesi, Antalya'nın Alanya ve Kemer ilçeleri, Bursa, Mersin ve İzmir'de Rusya Devlet Başkanlığı seçimi için oy kullanma işlemi gerçekleştirildi.