Karamollaoğlu: Akıllı adamlar Türkiye'nin problemlerini çözemez

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, iktidara geldiklerinde yapacakları ilk işin bütün yatırımları durdurmak olacağını söyledi. Karamollaoğlu, "Türkiye'nin problemleri öyle bir noktaya geldi ki akıllı adamlar bu problemleri çözemez" diye konuştu.

Balıkesir Öğretmenevi'nde Saadet Partisi İl Teşkilatı tarafından ‘Türkiye'nin meseleleri ve çözüm yolları' konulu konferansta konuşan SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Karamollaoğlu, "Sıkıntılarımız maalesef her geçen gün biraz daha artıyor. Etrafımız adeta bir ateş çemberi ile çevrildi ve siyasette memleketimizin içinde her kuruluş bir şeyler yapma gayreti içerisinde kendisini görüyor. Bazıları da artık fazla uğraşmaktan sıkılmış bir kenara çekilip, olan biteni gözlemekle meşgul. Ama biz siyasetçi olarak ülkenin hangi problemlerle karşı karşıya kaldığını, içinde yaşadığımız dünyadaki gelişmelerin bizi nasıl etkilediğini, problemlerimizin neler olduğunu ve bu problemleri üstesinden gelip, nasıl bir dünya kurmak istediğimizi kendi düşüncelerimizi burada sizlere anlatacağım" diye konuştu.

'NİYE BİZ BU HALE DÜŞTÜK?'

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Türkiye'nin son 17 yılda 1 trilyon 760 milyar TL borç çevirdiğini ve bunun karşılığında 708 milyar faiz ödediğini kaydeden Karamollaoğlu şöyle konuştu:

"Niye biz bu hale düştük? Niye şimdi devletin bütün müesseseleri, saraylar, okullar, köprüler, hamamlar sulh yoluyla satılacakmış. Bir de İslami hava vermeye kalkıyor. Arkadaş bitti deriz. Devleti değil, ülkeyi satıyorsunuz artık. Varlık Fonu dediğiniz de aynısıydı. Kimseden para alamadınız. Çünkü Türkiye'yi iflas noktasına getirdiniz. Para hep toprağa gömüldü. Allah rızası için, şu da Türkiye'de istihdama vesile oldu, Türkiye'yi güçlendirdi diye bir yatırım yapılmadı ülkeye."

'BİZİM GİBİ DÜŞÜNEN BİRKAÇ TANE DELİYE İHTİYACIMIZ VAR'

Şu anda Türkiye'de toprağa gömülen her paranın israf olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"İster yüksek bina yap, ister köprü yap, ister İstanbul kanalını yap, ne yaparsan yap, bu yatırımlar Türkiye'yi güçlendirmez. Türkiye'yi borca mahkum eder. Onun için yarın nasip olsa da bize bir iktidar gelse ilk yapacağımız iş Türkiye'deki bütün yatırımları durdurmak. Bizim gibi düşünen birkaç tane deliye ihtiyacımız var. Çünkü Türkiye'nin problemleri öyle bir noktaya geldi ki akıllı adamlar bu problemleri çözemez kanaatindeyim. Mutlaka azıcık deli olması lazım. İsraf dediğim, üretime gitmeyen her yatırım. Yoksa yol yapılmasın mı, elbette yapılacak. Köprü, stadyum elbette yapılacak. Ama üretime yönelik yatırımlar yapılıp, kazanılmaya başlanacak ve kazanılan parayla da hizmet yatırımlarını yapacağız. Ekonomi önce güçlendirilecek, sanayi gelişecek, Tarım gelişecek, istihdam problemi çözülecek, sonra oradan kazandığımız parayla hizmet yatırımları yapacağız. Türkiye'yi zenginleştireceğiz."