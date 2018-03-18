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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan'dan Çanakkale-Afrin benzetmesi: Amaç aynı amaçtır, ruh aynı ruhtur

    © AA/ Halil Sağırkaya
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Savaşı'yla Afrin operasyonunu benzeterek, "Elbette Çanakkale'deki mücadelenin büyüklüğüyle sınır ötesi operasyonlarımızın çapı karşılaştırılamaz ama amaç aynı amaçtır, ruh aynı ruhtur, iman aynı imandır" diye konuştu.

    1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Kule Temel Betonu ile Kule Kazık Çakım Töreni'nde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    • Afrin ilçe merkezi hükümet binasına Türk bayrağı çekildi
      © AA/ Halil Fidan
      Afrin şehir merkezine Türk bayrağı asıldı
      Dün Çanakkale'de bizi esir etmeye çalışanlara derslerini vermiştik, bugün sınırlarımız boyunca kurmaya çalıştıkları terör devletiyle istiklalimiz ve istikbalimize göz dikenlere aynısını yapıyoruz. Elbette Çanakkale'deki mücadelenin büyüklüğüyle sınır ötesi operasyonlarımızın çapı karşılaştırılamaz ama amaç aynı amaçtır, ruh aynı ruhtur, iman aynı imandır.

    'TÜNELLERDEN ÇIKAN SİLAHLARI GÖRDÜNÜZ DEĞİL Mİ?'

    • (Afrin) O tünellerden çıkan silahları gördünüz değil mi? Noldu? İşe yaradı mı? Aynen 15 Temmuz gibi… 15 Temmuz'da işe yaradı mı? 251 şehit verdik ve 2193 gazimiz oldu ama devletimizi bu namussuzlara kaptırmadık. Şimdi de aynı şekilde 911 kilometre sınırımız olan Suriye'de terör örgütüne asla kaptırmadık.
    • Zeytin Dalı Harekatı'nda bu sabah itibarıyla 3603 terörist etkisiz hale getirildi.

    'CUMHURİYET İLK DEVLET DEĞİL, SELÇUKLU'MUZ OSMANLI'MIZ VAR'

    • Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/ Kayhan Özer
      Erdoğan: Afrin'de ÖSO ve Türk bayrağı dalgalanıyor
      Bir asır önce Çanakkale'de gerçekleşen istiklal mücadelesi eşsiz bir destandır. Çanakkale tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin, asırlık uykusundan uyandığı, küllerinden yeniden doğduğu, birlik ve beraberlik ruhunu abideleştirdiği bir topraktır. Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı'mıza verdiği cesaretle Osmanlı'nın içinden yeni bir filizin boy vermesine, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşuna vesile olmuştur. Dikkat edin, cumhuriyet ilk bir devlet değildir, bizim Selçuklu'muz vardır, bizim Osmanlı'mız vardır ve ardından cumhuriyetimiz vardır.
    • Her fırsatta, gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Çanakkale'ye bizzat gelmesini, bu mübarek mekanları ziyaret etmesini istiyorum. Çanakkale başka… Çanakkale bizim ilham kaynağımız, Çanakkale bizim istikamet kaynağımız. 

    ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ 18 AY ERKEN BİTECEK

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Köprüsü'nün 18 ay erken bitirilerek 18 Mart 2022'de açılacağını söyledi.

    Etiketler:
    Zeytin Dalı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale
    Topluluk kurallarıTartışma
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