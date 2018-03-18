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    Cübbeli Ahmet

    Fatih Altaylı: Cübbeli Ahmet-Nurettin Yıldız buluşmasında fatura dış mihraklara kesilmiş

    DHA
    Türkiye
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    Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile ilahiyatçı Nurettin Yıldız'ın görüşmesinden notlar aktaran Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği iki ismin, 'faturayı Türkiye'yi karışmak isteyen dış mihraklara kestiğini' söyledi.

    Yaptıkları açıklamalarla sık sık kamuoyunu meşgul eden Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü; Sosyal Doku Vakfı Başkanı, asansör ve yorgan fetvalarıyla tanınan Nurettin Yıldız; Siyer Vakfı kurucusu, yazar Muhammed Emin Yıldırım, İFAM Kurucu Başkanı İhsan Şenocak, gazeteci Nevzat Çiçek ve İHH Başkanı Bülent Yıldırım, geçtiğimiz günlerde bir toplantıda bir araya geldi.

    Cami, kuran, cemaat
    © AA/
    Erdoğan'dan Nurettin Yıldız talimatı
    "Peki bir bölümü birbiriyle kanlı bıçaklı olan bu grup nasıl ve niye bir araya geldi?" diye soran gazeteci Fatih Altaylı'nın, toplantıda konuşulanları aktardığı yazısının ilgili bölümü şöyle:

    "Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Sosyal Doku Vakfı Başkanı, asansör ve yorgan fetvalarıyla meşhur Nurettin Yıldız, Siyer Vakfı kurucusu, yazar Muhammed Emin Yıldırım, İFAM Kurucu Başkanı İhsan Şenocak, gazeteci Nevzat Çiçek, İHH Başkanı Bülent Yıldırım bir toplantı yaptılar.

    'ALLAH YERDE MİDİR, GÖKTE MİDİR?'

    Herkes bu toplantının Nevzat Çiçek'in tweet'iyle ortaya çıktığını söylüyor ama toplantıyı ortaya çıkaran Cübbeli Ahmet'in tweet'i. Nevzat sonra duyurdu.

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
    © AA/ Murat Kaynak
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    Peki bir bölümü birbiriyle kanlı bıçaklı olan bu grup nasıl ve niye bir araya geldi? Öyle ya, Cübbeli, yakın zamana kadar Nurettin Yıldız ile kanlı bıçaklıydı, tüm programlarında aleyhine konuşuyordu ve hakkında reddiye bile yazmıştı.

    Hele hele Nurettin Yıldız'ın "Allah göktedir" demesine illet oluyor,Yıldız'ı "Selefilik"le suçluyordu.

    Merakımdan Nevzat Çiçek'i aradım. Anlattı.

    Bu toplantı kararı alındıktan sonra Nevzat Çiçek'i arayıp "Bu toplantıya sen de katıl, moderatörlüğü sen yap" demişler. Toplantıda önce usul tartışması yaşanmış. Burada mutabakat sağlandıktan sonra itikadi tartışmalara geçilmiş.

    Cübbeli Ahmet, Nurettin Yıldız'ın "Allah yerde midir, gökte midir?" sözünü eleştirmiş. Yıldız da "Bu benim fikrim değil. Ben bu konudaki farklı söylemleri aktardım" demiş.

    Cübbeli, "O zaman karşı çıkıp kendi fikrini söyleseydin" diye kızgınlığını belirtmiş.

    'İRAN VE VEHHABİ OYUNU OLDUĞU KANAATİNE VARILMIŞ'

    Sonrasında birkaç yıllık bu videoların niye şimdi gündeme getirildiğini konuşmuşlar.

    Nurettin Yıldız
    © Fotoğraf: DHA
    'Erdoğan, Nurettin Yıldız'ın fişini çekiverdi'
    Sonunda fatura Türkiye'yi karıştırmak isteyen "dış mihraklara" kesilmiş. Bunun bir İran ve Vehhabi oyunu olduğu kanaatine varılmış.

    Nevzat'a, "Bu iki karşıtlık nasıl bir araya geldi?" diye sordum.

    "Her iki tarafın, yani Vehhabi Suudların ve İran'ın Türkiye'de kendine alan açmak istediklerini düşünüyorlar" dedi.

    Bir diğer kanaat ise 15 Temmuz'un bedelinin kendilerine ödetilmek istendiği yolunda olmuş, ama ben bunu anlayamadım.

    'ERDOĞAN'DAN RANDEVU İSTENMESİNE KARAR VERMİŞLER'

    Devletin kendilerine yönelik çıkışlarını da anlayamamışlar.

    Cübbeli Ahmet
    © AA/ Arşiv
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    Erdoğan'ın "İslam'ın güncellenmesi" çıkışı da eleştirilecekmiş ama Cumhurbaşkanı'nın sözlerini bir gün sonra düzeltmiş olmasını yeterli görmüşler.

    Cumhurbaşkanı'ndan randevu istenmesine karar vermişler.

    Bir istişare kurulu oluşturmaya ve ayda bir kez düzenli olarak toplanmaya karar verip dağılmışlar.

    Barış göstergesi olarak da Cübbeli Ahmet, Nurettin Yıldız hakkındaki konuşmalarını internetten kaldırma sözü vermiş."

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    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Nevzat Çiçek, Fatih Altaylı, Bülent Yıldırım, İhsan Şenocak, Cübbeli Ahmet Hoca, Nurettin Yıldız, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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