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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu'ndan İBB Başkanı'na: Ayrım yapmak bizim inancımızda yoktur

    © AA/ Murat Kaynak
    Türkiye
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    CHP lideri Kılıçdaroğlu, öncelikli olarak fazla oy aldıkları yerlere metro yapacaklarını söyleyen İBB Başkanı Mevlüt Uysal'a yanıt vererek, "İnancımızda ayrım yapmak yoktur" dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da katıldığı bir açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

    'AFRİN'DE MÜCADELE EDEN ORDUMUZA HER ZAMAN GÜVENDİK'

    Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları özetle şöyle:

    • Afrin'de mücadele eden ordumuza her zaman güvendik. Çanakkale'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" demiştir. Adana Bayırı'nda 800'e yakın Adanalı şehit var. O nedenle onları saygıyla, sevgiyle, rahmetle anıyoruz. Bu günün özelliği Şehitler Günü olmasıydı. Şehitler arasında ayrım yapılmaz. Az önce şehit aileleri ile bir arada olduk.

    'ŞEHİTLER ARASINDA AYRIM YAPMAYIN'

    • Zeytin Dalı Harekatı, Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçeleri karşısındaki terör mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) topçu birliklerince ateş altına alındı.
      © AA/ Eren Bozkurt
      TSK: Zeytin Dalı'nda bugüne kadar 46 asker şehit oldu, 225 asker yaralandı
      Şehitler arasında ayrım yapılmaz. Az önce şehit aileleriyle bir aradaydım. Bir şehit babası, '15 Temmuz şehitleri ile diğer şehitler arasında fark yaratıyorlar' dedi. Biz şehitler, gaziler ve şehit yakınları arasında hiçbir ayrım olmasın diye parlamentoya bir kanun teklifi verdik. Aranıza iktidar partisinden ve diğer partilerden milletvekilleri gelirse lütfen her Adanalı şunu söylesin, 'Şehitler bizim şehitlerimizdir. En çok şehidi veren kentlerden birisi Adana'dır. Şehitler arasında, şehit yakınları arasında, gaziler arasında ayrım yapmayın. CHP bir kanun teklifi verdi, siz de destekleyin, bunu lütfen her gittiğiniz yer de söyleyin.' Şehit yakınları ve gaziler arasında ayrım olmaz.
    • Bugün geldiğimiz noktada, ülkemizin üzerine titriyoruz, bayrağımızın üzerine titriyoruz, İstiklal Marşımızın üzerine de titriyoruz. İstiklal Marşı'na hiç kimse söz edemez. Biz babalarımız, dedelerimiz, Kurtuluş Savaşı'nı verip düşmanı gönderirken, düşmanı denize dökerken 21. yüzyılda aradan geçmiş yıllar birileri çıkıp diyor ki 'Keşke Yunanistan galip gelseydi.' Bunu söyleyen bir deli, bir aklı ermez kişidir bu kişi. Ve bu kişiye bu ülkenin cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zat ziyarete gidiyor, 'Geçmiş olsun' diyor. Sormak istiyorum 'Sen de mi aynı düşünceye sahipsin, sen de mi böyle düşünüyorsun' diye. İçime sindiremiyorum. Şehitlerimiz, gazilerimiz oldu, Milli Kurtuluş Savaşı oldu, kuvayımilliyeciler var, her birimiz bugün 21. yüzyılın kuvayımilliyecisi gibi çalışıyoruz, ülkemiz, vatanımız için. Ama hiç kimsenin ağzından keşke 'Yunan galip gelseydi' lafı çıkmadı. Onun ağzından çıktı, ve ona ziyarete gidiyorlar. Sen de mi aynı görüşü paylaşıyorsun diye sormadan edemiyorum.

    'İSTANBUL'U ALACAĞIZ'

    • Geçen gün AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki, 'Metro yapacağız, önce bize oy veren vatandaşların olduğu yere metro yapacağız.' Size sözüm var, İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya, Denizli, Bursa'yı alacağız. Ayrım yapmak bizim inancımızda yoktur.
    • Fazla konuşuyorlar, dolar, işsizlik artıyor. Çiftçi, esnaf perişan. Hiçbir ayrım yapmadan, bütün taşeron işçilere kadro verilmesi lazım.
    • İkinci talimatım, her belediye başkanı, yaptığı bütün harcamaların hesabını belde halkına verecek.
    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin, Adana, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
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