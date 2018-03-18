Kılıçdaroğlu'ndan İBB Başkanı'na: Ayrım yapmak bizim inancımızda yoktur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da katıldığı bir açılış töreninde açıklamalarda bulundu.
'AFRİN'DE MÜCADELE EDEN ORDUMUZA HER ZAMAN GÜVENDİK'
Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları özetle şöyle:
- Afrin'de mücadele eden ordumuza her zaman güvendik. Çanakkale'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" demiştir. Adana Bayırı'nda 800'e yakın Adanalı şehit var. O nedenle onları saygıyla, sevgiyle, rahmetle anıyoruz. Bu günün özelliği Şehitler Günü olmasıydı. Şehitler arasında ayrım yapılmaz. Az önce şehit aileleri ile bir arada olduk.
'ŞEHİTLER ARASINDA AYRIM YAPMAYIN'
- Bugün geldiğimiz noktada, ülkemizin üzerine titriyoruz, bayrağımızın üzerine titriyoruz, İstiklal Marşımızın üzerine de titriyoruz. İstiklal Marşı'na hiç kimse söz edemez. Biz babalarımız, dedelerimiz, Kurtuluş Savaşı'nı verip düşmanı gönderirken, düşmanı denize dökerken 21. yüzyılda aradan geçmiş yıllar birileri çıkıp diyor ki 'Keşke Yunanistan galip gelseydi.' Bunu söyleyen bir deli, bir aklı ermez kişidir bu kişi. Ve bu kişiye bu ülkenin cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zat ziyarete gidiyor, 'Geçmiş olsun' diyor. Sormak istiyorum 'Sen de mi aynı düşünceye sahipsin, sen de mi böyle düşünüyorsun' diye. İçime sindiremiyorum. Şehitlerimiz, gazilerimiz oldu, Milli Kurtuluş Savaşı oldu, kuvayımilliyeciler var, her birimiz bugün 21. yüzyılın kuvayımilliyecisi gibi çalışıyoruz, ülkemiz, vatanımız için. Ama hiç kimsenin ağzından keşke 'Yunan galip gelseydi' lafı çıkmadı. Onun ağzından çıktı, ve ona ziyarete gidiyorlar. Sen de mi aynı görüşü paylaşıyorsun diye sormadan edemiyorum.
'İSTANBUL'U ALACAĞIZ'
- Geçen gün AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki, 'Metro yapacağız, önce bize oy veren vatandaşların olduğu yere metro yapacağız.' Size sözüm var, İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya, Denizli, Bursa'yı alacağız. Ayrım yapmak bizim inancımızda yoktur.
- Fazla konuşuyorlar, dolar, işsizlik artıyor. Çiftçi, esnaf perişan. Hiçbir ayrım yapmadan, bütün taşeron işçilere kadro verilmesi lazım.
- İkinci talimatım, her belediye başkanı, yaptığı bütün harcamaların hesabını belde halkına verecek.
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