Akşener: Fırat'ın doğusu mutlaka temizlenmelidir

Edremit ilçesindeki Şehit Hamdibey Meydanı'nda halka seslenen Akşener, bölgenin milli mücadelenin mihenk taşı olduğunu belirtti.
© REUTERS/ Khalil Ashawi
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e girdiğini hatırlatan Akşener, "Afrin'den sonra Menbiç olmalıdır ve Fırat'ın doğusu mutlaka temizlenmelidir" dedi.
Akşener, Edremit'in ardından Çanakkale'nin sembol isimlerinden Koca Seyit lakaplı Seyit Çubuk'un mezarını ziyaret etmek üzere Havran ilçesinin Kocaseyit Mahallesi'ne gitti.
Seyit Onbaşı'nın mezarına çiçek bırakıp dua eden Akşener, Kocaseyit Anıtı önünde vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
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