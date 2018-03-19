Çavuşoğlu'ndan Afrin mesajı: Sizi maşa gibi kullanıp atanlara güvendiniz de ne oldu?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'in şehir merkezine girmesinin ardından YPG'ye "Sizi maşa gibi kullanıp atanlara güvendiniz de ne oldu?" diyerek seslendi.

Çavuşoğlu, TSK ve ÖSO'nun Afrin'e girmesinin ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından "#BirGeceAnsızınGelirizDemedikMi" ve "#TepenizeBinerizDemedikMi" etiketlerini kullanarak, "Sizi maşa gibi kullanıp atanlara güvendiniz de ne oldu" mesajını paylaştı.

Sizi maşa gibi kullanıp atanlara güvendiniz de ne oldu?!!#BirGeceAnsızınGelirizDemedikMi#TepenizeBinerizDemedikMi pic.twitter.com/CZyJfMKPWC — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 18 Mart 2018

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından "#BirGeceAnsızınGelirizDemedikMi" ve "#TepenizeBinerizDemedikMi" etiketlerini kullanarak, "Sizi maşa gibi kullanıp atanlara güvendiniz de ne oldu" mesajını paylaştı.

Çavuşoğlu bir diğer mesajında da "Elinize iki silah verildi diye Suriye’yi bölerek bölgenin hakimi olacağınızı mı sandınız?! Önemli olan silah değil, silahın arkasındaki adamdır" diye yazdı.