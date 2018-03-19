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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak

    Albayrak'tan doğalgaz açıklaması: Katar'ın da listede olması bizi üzdü

    © AA/
    Türkiye
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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kıbrıs açıklarında Türkiye’nin itirazına rağmen petrol arayan ülkeler arasında Katar’ın da bulunmasının kendilerini üzdüğünü söyledi.

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    AK Parti'nin Şişli kongresinde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin içinde olmadığı bir projenin ‘fizibıl olamayacağını’ belirterek şöyle dedi: 

    “Bir sürü küresel firma var. Amerika’dan, İtalya’dan geliyorlar, araştırma yapıyorlar, yatırım yapacaklar. Gülerek izliyorum. Niye? Küresel firma bir yatırıma gelince fizibıl mı diye bakar? Geri dönüşü var mı? Halka açık şirketler bunlar… Ben de diyorum ki, Türkiye’nin içinde olmadığı hiçbir proje ekonomik olarak fizibil değildir.”

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    Kıbrıs-doğalgaz-sondaj platformu
    © AP Photo/ Petros Karadjias
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    Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını koruyacağını belirten Albayrak, küresel firmalara şöyle seslendi: 

    “Hangi pazara, hangi altyapı ve boru hattıyla ulaşacaksınız? Ha ‘Siyasi inat ediyoruz, illa yapacağız’ diyorsanız zarar etmek, batmak istiyorsanız, yatırımcılarınızı üzmek istiyorsanız, buyurun. Ya Türkiye ile kazan-kazan bir süreç ya da buyurun devam edin. Bizi hayrete düşüren firmalar içinde Katar’ın da olması. Açıkçası duyduğumda şaşırdım. Katar gibi bir ülkenin, ekonomik ve siyasi olarak çok gerçekçi olmayan projelerin içinde olması bizi sadece şaşırtmadı, aynı zamanda da üzdü.”

    Akdeniz’de Kıbrıs kıta sahanlığında bulunan bölgede yürütülen petrol ve doğalgaz sondaj çalışmaları Türkiye ile Kıbrıs'ı karşı karşıya getiriyor. Rum tarafı, Kuzey Kıbrıs açıkları dahil bölgede petrol arama hakkının Kıbrıs Cumhuriyeti olarak kendilerinde olduğunu belirterek bazı ülkeler ve uluslararası şirketlerle işbirliği halinde arama çalışmaları yürütüyor.

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    Etiketler:
    Doğalgaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Berat Albayrak, Doğu Akdeniz, Katar, Türkiye
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