Albayrak'tan doğalgaz açıklaması: Katar'ın da listede olması bizi üzdü

AK Parti'nin Şişli kongresinde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin içinde olmadığı bir projenin ‘fizibıl olamayacağını’ belirterek şöyle dedi:

“Bir sürü küresel firma var. Amerika’dan, İtalya’dan geliyorlar, araştırma yapıyorlar, yatırım yapacaklar. Gülerek izliyorum. Niye? Küresel firma bir yatırıma gelince fizibıl mı diye bakar? Geri dönüşü var mı? Halka açık şirketler bunlar… Ben de diyorum ki, Türkiye’nin içinde olmadığı hiçbir proje ekonomik olarak fizibil değildir.”

'YA TÜRKİYE İLE KAZAN-KAZAN BİR SÜREÇ…'

© AP Photo/ Petros Karadjias İtalyan doğalgaz devi Eni: Kıbrıs’taki haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz

Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını koruyacağını belirten Albayrak, küresel firmalara şöyle seslendi:

“Hangi pazara, hangi altyapı ve boru hattıyla ulaşacaksınız? Ha ‘Siyasi inat ediyoruz, illa yapacağız’ diyorsanız zarar etmek, batmak istiyorsanız, yatırımcılarınızı üzmek istiyorsanız, buyurun. Ya Türkiye ile kazan-kazan bir süreç ya da buyurun devam edin. Bizi hayrete düşüren firmalar içinde Katar’ın da olması. Açıkçası duyduğumda şaşırdım. Katar gibi bir ülkenin, ekonomik ve siyasi olarak çok gerçekçi olmayan projelerin içinde olması bizi sadece şaşırtmadı, aynı zamanda da üzdü.”

Akdeniz’de Kıbrıs kıta sahanlığında bulunan bölgede yürütülen petrol ve doğalgaz sondaj çalışmaları Türkiye ile Kıbrıs'ı karşı karşıya getiriyor. Rum tarafı, Kuzey Kıbrıs açıkları dahil bölgede petrol arama hakkının Kıbrıs Cumhuriyeti olarak kendilerinde olduğunu belirterek bazı ülkeler ve uluslararası şirketlerle işbirliği halinde arama çalışmaları yürütüyor.