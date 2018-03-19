Ertelenen hakim kuraları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çekilecek

HSK İkinci Dairesi, güvenlik soruşturmalarının olumsuz çıkması üzerine yeniden inceleme talebinde bulunan avukatlıktan geçme hâkim ve savcı adaylarının mesleğe kabul işlemlerini tamamladı. Daha önce şüpheli bulunan 173 kişiden kaçının tekrar mesleğe kabul edildiği ise henüz bilinmiyor. Ertelenen kura törenini bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet ve Kongre Kültür Merkezi'nde yapacak.

HSK, 5 Mart'ta yapılması duyurulan kura törenini, ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelemişti. Buna gerekçe olarak yaklaşık 1300 hakim ve savcı adayından 173'ünün güvenlik soruşturmasının olumsuz çıkması gösterilmişti. Bunların büyük bölümünde de FETÖ şüphesi olduğu öne sürülmüştü. Bu nedenle bu kişileri yeniden incelemeye alan HSK İkinci Dairesi, çalışmalarını

Kurumun internet sitesinde yapılan açıklamada, meslek öncesi eğitimlerini başarı ile tamamlayan avukatlıktan geçme 7. dönem adli yargı hâkim ve cumhuriyet savcıları ile 4. dönem idari yargı hâkimlerinin mesleğe kabul işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, durumu şüpheli görülenlerin kaçının mesleğe kabul edildiğine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Mesleğe kabullerine karar verilen adli yargı hâkim ve cumhuriyet savcıları ile idari yargı hâkimlerin kura töreni, bugün saat 15.00'te Beştepe Millet ve Kongre Kültür Merkezi'nde yapılacak.