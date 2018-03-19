Sedat Peker, ÖSO'ya çelik yelek gönderdi

Sedat Peker, Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri'yle birlikte Zeytin Dalı Harekatı'nda yer alan Özgür Suriye Ordusu mensuplarına çelik yelek gönderdi. Peker, bölgeye pick-up araçlar da göndereceğini duyurdu.
ÖSO mensuplarının çatışmalarda fazla kayıp vermesinin çelik yelek eksikliğinden kaynaklandığını belirten Sedat Peker, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Peker, "Suriye'de savaşmak için o bölgeye geçen mücahid kardeşlerimizle görüştüğümde Özgür Suriye Ordusu'nun fazlaca şehit vermesinin sebebini tartışmıştık. Çelik yeleklerinin yeterli sayıda olmadığını, mevcut olanların da içine çelik plaklar dizilmiş kumaş yelekler olduğunu öğrenmiştim. Bu yelekler çok ağır oldukları için onları giyip kırsalda gerilla savaşının yapılabilmesinin mümkün olmadığını söylüyorlardı" ifadelerini kullandı.
"Bu konu ile ilgili yaptığım araştırmalarda yurtdışında yeni bir ürünün bulunduğunu seramik olduğu için en fazla 1-2 kilo ağırlık tuttuğunu ancak fiyatı pahalı olduğu için çok fazla rağbet görmediğini söylediler" diyen Peker açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Biz olayın maddi boyutunun Yüce Allah'ın izniyle sağlayabilmiş olsak da bu sefer bu tarz ekipmanlarla ilgili Türkiye'ye uygulanan gizli bir boykotla karşılaştık. Ancak Yüce Allah'a şükürler olsun ki arkadaşlarımız yılların sağlamış olduğu tecrübeyle bu sorunu da aştılar. Şu anda çelik yeleklerin nakliyesi hızlı bir şekilde başladı. Yine o bölgedeki dostlarımızla konuşmalarımızda en fazla ihtiyacın pick-up tarzı araçlar olduğunu öğrendik. Yüce Allah'a şükürler olsun ki onların da satın alım anlaşmalarını tamamlayarak kısa bir süre içersinde bölgeye ulaştırabilecek duruma geldik.
Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere milli silah sanayini savunan devlet büyüklerimize karşı her platformda destek olacak sözler söyleyerek bu alana bütçeden biraz daha fazla maddi destek sağlanması için lobi çalışmaları yapmalıyız. Aksi takdirde kısa bir zaman diliminde milli savunma sistemimizi oluşturamazsak gelecek yıllarda evlatlarımızın ve torunlarımızın bu coğrafyada huzur ve güven içersinde yaşamalarını maalesef ki sağlayamayız."
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)