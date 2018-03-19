Hükümetten 'milli ilaç' açılımı

Sabah'tan Safure Cantürk'ün haberine göre, hükümetin 'milli ilaç' çalışmaları için vereceği destek şekillenmeye başladı. Buna göre molekül icat edecek araştırmacılar, sıfırdan başlayan mini şirketler, üniversiteler, teknokentler ve ilaç sanayi devlerini bir araya getirerek bir havuz oluşturacak. Havuzda, yerli molekülden, etken maddeli bitki, yapay zekayla çalışan sağlık teknolojilerine kadar 'milli ilaç' ve milli tıbbi cihazın formülleri ortaya çıkacak. Sanayici formülü geliştirerek üretime başlayacak.
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Yerli büyük ilaç sanayi şirketleri molekülü, üniversitelerin Ar-Ge şirketlerinden satın alarak geliştirip 'milli ilaca' dönüştürecek. Bu modelde Ar-Ge için gereken süre, üniversiteler bünyesindeki teknokentlerde kurulan şirketlerde geçecek. Bu süre içinde doktora öğrencileri çalışacak, tezlerini hazırlayacak ve bilgi birikimi oluşacak. Daha sonra yerli ilaç sanayisi bu şirketlerle iş birliğine teşvik edilecek.
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