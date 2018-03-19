Hükümetten 'milli ilaç' açılımı

Hükümetin ilaç üretiminde yurt dışına bağımlılığı azaltmak için molekül icat eden araştırmacıları, yeni şirketler ve üniversiteleri destekleyeceği öğrenildi.

Sabah'tan Safure Cantürk'ün haberine göre, hükümetin 'milli ilaç' çalışmaları için vereceği destek şekillenmeye başladı. Buna göre molekül icat edecek araştırmacılar, sıfırdan başlayan mini şirketler, üniversiteler, teknokentler ve ilaç sanayi devlerini bir araya getirerek bir havuz oluşturacak. Havuzda, yerli molekülden, etken maddeli bitki, yapay zekayla çalışan sağlık teknolojilerine kadar 'milli ilaç' ve milli tıbbi cihazın formülleri ortaya çıkacak. Sanayici formülü geliştirerek üretime başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda yürütülen Milli İlaç ve Tıbbi Cihaz Komisyonu, orta vade yol haritasını belirledi. Türkiye Tıbbi Cihaz Kurumu, sektörün temsilcileri, araştırmacılar ve yeni girişim modeline uygun küçük tıbbi Ar-Ge firmalarını bir araya getirerek çalıştay yapacak. Yeni model araştırmacıya ve sanayiciye sunulacak, ihtiyaç duyulacak destekler belirlenecek.

Yerli büyük ilaç sanayi şirketleri molekülü, üniversitelerin Ar-Ge şirketlerinden satın alarak geliştirip 'milli ilaca' dönüştürecek. Bu modelde Ar-Ge için gereken süre, üniversiteler bünyesindeki teknokentlerde kurulan şirketlerde geçecek. Bu süre içinde doktora öğrencileri çalışacak, tezlerini hazırlayacak ve bilgi birikimi oluşacak. Daha sonra yerli ilaç sanayisi bu şirketlerle iş birliğine teşvik edilecek.