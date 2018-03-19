İçişleri Bakanlığı: Bir haftada 2872 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 12-19 Mart tarihlerini kapsayan bir haftalık değerlendirme raporunu açıkladı. Buna göre; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1171 operasyon yapıldı.
Siber suçlarla mücadeleyi de değerlendiren İçişleri Bakanlığı, açıklamasında “Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 544 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 297 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır” bilgisine yer verdi.
İçişleri Bakanlığı son bir hafta içinde düzensiz göçle mücadele çerçevesinde gerçekleşen operasyonlarla ilgili de bilgi verdi. Buna göre, 222’si denizlerde olmak üzere toplam 2.872 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 100 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)