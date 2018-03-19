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    Türkiye'nin en pahalısı İstanbul, en ucuzu Ağrı

    © AFP 2018/ Ozan Köse
    Türkiye
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    Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi'ne göre İstanbul, Türkiye ortalamasına göre yüzde 14.8 pahalı; Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan ise yüzde 6.5 daha ucuz. Ulaşımda en pahalı il İzmir olurken, otel fiyatlarının en yüksek olduğu il de Ankara olarak belirlendi.

    Benzin
    © AA/
    En pahalı benzin Türkiye'de
    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi (BSGP) 2017 Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Endeksler, Türkiye genelinde 100 lira karşılığı satın alınan belirli bir mal ve hizmet sepetinin çeşitli bölgelerdeki lira cinsinden satış tutarlarının göstergesi olarak tanımlanıyor.

    Buna göre, geçen yıl Türkiye'nin fiyat düzeyi endeksi en yüksek bölgesi 114.8 ile İstanbul, en düşük bölgesi ise 93.5 ile Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan oldu. Bu değerler, İstanbul'un Türkiye ortalamasına göre yüzde 14.8 pahalı, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan'ın ise yüzde 6.5 daha ucuz olduğunu gösterdi.

    GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE EN PAHALI İL İSTANBUL

    Gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 111 ile İstanbul'da gerçekleşti. Aynı ana grup için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge, 94.9 ile Şanlıurfa ve Diyarbakır oldu.

    GİYİMDE İZMİR

    Giyim ve ayakkabı ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi, 110.6 ile İzmir olarak kayıtlara geçti. Araştırmaya göre, aynı ana grup için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 84.1 ile Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan olarak belirlendi.

    konut, İstanbul
    © AA/
    İstanbul'da konut metrekare fiyatı 5 yılda yüzde 113 arttı
    KONUTTA İSTANBUL

    Dağılım genişliği en yüksek ana grup olan konut ana grubunda da en yüksek fiyat düzeyi endeksi 150.1 ile İstanbul'da gerçekleşti. Bu ana grup için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge, 84.5 ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt olarak kayıtlarda yer aldı.

    ULAŞTIRMADA ZİRVE İZMİR'İN

    Ulaştırma ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 107.1 ile İzmir'de görülürken, bu grupta en düşük endeks 93,5 ile Şanlıurfa ve Diyarbakır'da gerçekleşti.

    EN PAHALI OTELLER ANKARA'DA

    Lokanta ve oteller ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi, 118.3 ile Ankara'da kaydedildi. Fiyat düzeyi endeksi en düşük bölge ise 91.7 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye olarak belirlendi.

    Dünyanın en pahalı şehirleri
    © Flickr/
    Bu şehirler el yakıyor
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    ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜNDE EN YÜKSEK FİYAT DİYARBAKIR

    Dağılım genişliği en az olan ana gruplardan alkollü içecekler ve tütünde en yüksek fiyat düzeyi endeksi, 100.2 ile Şanlıurfa ve Diyarbakır'da gerçekleşti. En düşük fiyat düzeyi endeksi, 99.8 ile Aydın, Denizli ve Muğla'da kaydedildi.

    Ev eşyası ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 108.7 ile İzmir'de belirlenirken, aynı ana grup için fiyat düzeyi endeksi en düşük bölge 89.5 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye oldu.

    Sağlık ana grubunda fiyat düzey endeksi en yüksek bölge 145.3 ile Ankara, en düşük bölge 73.8 ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt olarak kayıtlara geçti.

    Eğlence ve kültür ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 106.6 ile İstanbul'da gerçekleşti. Bu ana grup için fiyat düzeyi endeksi en düşük bölge 94.9 ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt olarak belirlendi.

    iPhone 6
    © Sputnik/ Alexander Vilf
    Türkler 'pahalı' seviyor
    Eğitim ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 141.7 ile İstanbul'da kaydedildi. Aynı ana grup için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge, 76.9 ile Şanlıurfa ve Diyarbakır oldu.

    Çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda da fiyat düzeyi endeksinin en yüksek olduğu bölge 110.1 ile İstanbul olarak dikkati çekerken, endeksin en düşük olduğu bölge 91.1 ile Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan olarak öne çıktı.

    Haberleşme ana grubunda ise değişim gözlenmedi. Bunun nedeni olarak gruptaki telefon görüşme ve internet abonelik ücreti gibi tüm madde çeşidi fiyatlarının bütün bölgelerde aynı olması gösterildi.

    Etiketler:
    Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağrı, İzmir, Kars, İstanbul, Türkiye
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