Coşkun Sabah, 'Yasaklarım' dediği Twitter'dan açıklama yaptı

MESAM'a kayyum olarak atanan şarkıcı Coşkun Sabah, "Yetkim olsa Twitter'i yasaklarım" dediği sosyal medya üzerinden bu sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Arif Sağ başkanlığındaki seçilmiş Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) yönetimine kayyum atanan Coşkun Sabah, Posta gazetesine yaptığı açıklamada "Ülkede zaten ayaklanmaların başlangıcı hep bu sosyal medya çetelerinden çıkmıyor mu? Yetkim olsa bir dakika durmam Türkiye'de Twitter'ı yasaklarım" dedi.

Sabah'ın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki gördü. Coşkun Sabah da konuyla ilgili 'Yasaklarım' dediği Twitter'dan açıklama yaptı ve şunları yazdı:

"Tweet ile ilgili haberimin içeriğini okumayan, sallıyor. Ben, Twitter'ı sadece küfürlerin, hakaretlerin, iftiraların kol gezdiği, yeni doğmuş çocuğa küfredildiği, 8 tane önemli ve masum insanımızın uçak kazasından sonra binlerce hakaretin ve yürek soğutmanın yazıldığı bir mecrayı konuştum."