Ankara'da 70 milyon dolarlık nükleer madde operasyonu

Ankara'da düzenlenen operasyonda değeri 70 milyon doların üzerinde olduğu belirtilen nükleer kaliforniyum maddesi ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

NTV'nin aktardığı habere göre, Ankara'da düzenlenen nükleer madde operasyonunda değeri 70 milyon doların üzerinde olduğu belirtilen kaliforniyum maddesi ele geçirildi.

Maddenin gramının 4 milyon dolar olduğu ifade ediliyor.

Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, maddenin nereden ve nasıl getirildiğine yönelik araştırmalar devam ediyor.

KALİFORNİYUM NEDİR?

Dünyanın en pahalı maddelerinden biri olan kaliforniyum, nükleer silah başlıklarında ve atom enerjisi santrallerinde kullanılıyor.

Kaliforniyum adını, 9 Şubat 1950'de ABD'li kimyagerler Gleen T. Seaborg, Albert Ghiorso, Stanley G. Thompson ve Kenneth Street tarafından sentezlendiği Berkeley Kaliforniya Üniversitesi'nden alıyor.