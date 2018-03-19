Davutoğlu'ndan İBB Başkan adaylığı açıklaması: Ben de şaşırıyorum

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, kendisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Ben de haberlerden duydum. Ben de şaşırıyorum" dedi. Davutoğlu'na göre böyle haberleri gündeme getirenler 'ortalığı dalgalandırmak istiyor.'

Best FM'de Konuşan Türkiye isimli programa konuk olan eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu son dönemde hakkında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı yönündeki iddiaları yalanladı ve şunları söyledi:

"Ben de haberlerden duydum. Bizi tanıyanlar bilir. Hayatta hiçbir makamın peşinden koşmadım. Yüreğimin sesi içinde davrandım. Öyle bir şey gündemimde yok. Ben de şaşırıyorum. Bu, söz konusu değil. Herhalde, Başbakanlık'tan sonra benim boş kaldığımı düşünenler oldu. Halbuki ben yine gece gündüz çalışıyorum. Sanırım birileri kulis haberi ile ortalığı dalgalandırmak istiyor. Böyle bir şey yok."

Davutoğlu, 'itibar suikastı yapmaya devam eden troller olduğunu' söylerken ifadelerine şöyle devam etti:

"Başbakanlığı bırakınca, arenadaki bir savaşçı gibi, tüm mihferinizi, zırhınızı çıkarıyorsunuz. Karşı taraf ise hepsi birden oklarını size yöneltiyor. Bir zamanlar yanınızda olduğunu zannettikleriniz ile bir de çakallar var. Parayı kim verirse, ona yamananlar. Onlar da saldırıyor. Ama siz kaçmıyorsunuz. Tribündeki izleyici yani halk, her şeyi görüyor. Ben, mücadelemi sürdüreceğim. Unutmamak lazım ki, bugün size hizmet eden troller, yarın başkası parayı verince, onun hizmetine girer."