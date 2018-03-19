Çiftlik Bank'ın 12 milyon liralık arazisi FETÖ sanığından alınmış

DHA'nın haberine göre Bursa Ticaret ve Sanayi Odasi (BTSO) Yönetim Kurulu üyesi Emin Akça, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı. Etkin pişmanlık yasasından yararlanarak serbest kalan Akça'nın mal varlığına el kondu ve 10 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açıldı.
Ev hapsinde olan Akça'nın mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasıyla ticari faaliyetlerine yeniden başladığı belirlendi. Bu süreçte Akça, Çiftlik Bank'a ait Fame Game Hayvancılık Ticaret ve Sanayi AŞ'ye arsa sattı. Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sungurpaşa mahallesi, Yıvgınlık'ta bulunan arsanın değerinin 12 milyon 372 bin 789 lira olduğu belirtildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)