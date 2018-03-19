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    Çiftlik Bank

    Çiftlik Bank'ın 12 milyon liralık arazisi FETÖ sanığından alınmış

    © AA/ İbrahim Yozoğlu
    Türkiye
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    FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest kalan iş adamı Emin Akça'nın, Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'a 12 milyon lira değerinde arsa sattığı ortaya çıktı.

    DHA'nın haberine göre Bursa Ticaret ve Sanayi Odasi (BTSO) Yönetim Kurulu üyesi Emin Akça, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı. Etkin pişmanlık yasasından yararlanarak serbest kalan Akça'nın mal varlığına el kondu ve 10 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açıldı.

    Çiftlik Bank
    © Fotoğraf: DHA
    Uzmanlar uyardı: Çiftlik Bank, sadece buz dağının görünen yüzü
    18 Ocak'ta Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mal varlığının üzerindeki tedbir kaldırılan Akça hakkında Bursa Başsavcılığı yeniden tutuklama istedi ancak mahkeme talebi reddetti.

    Ev hapsinde olan Akça'nın mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasıyla ticari faaliyetlerine yeniden başladığı belirlendi. Bu süreçte Akça, Çiftlik Bank'a ait Fame Game Hayvancılık Ticaret ve Sanayi AŞ'ye arsa sattı. Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sungurpaşa mahallesi, Yıvgınlık'ta bulunan arsanın değerinin 12 milyon 372 bin 789 lira olduğu belirtildi.

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    Etiketler:
    Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, FETÖ, Çiftlik Bank, Mehmet Aydın, Bursa
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