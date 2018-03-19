Halisdemir davasında bütün sanıklara ağırlaştırılmış müebbet istendi

© AA/ Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ömer Halisdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı

15 Temmuz'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in öldürülmesine ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, bütün sanıkların 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmalarını talep etti.

Sanıklar Fatih Şahin ve Mihrali Atmaca'nın, Astsubay Ömer Halisdemir'e yönelik 'nitelikli kasten adam öldürme' suçundan ayrıca birer kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmelerini isteyen Manga, Halisdemir'e ateş ettiği belirlenen sanık Hasan Aksoy'un ise 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi talebinde bulundu.