TÜGVA'nın 'Flörte alerjimiz olmalı' diyen ‘Karşı Cins Rehberi', Meclis gündeminde

CHP'li Çakırözer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın ‘Yüksek İstişare Kurulu Üyesi' olduğu Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) yayın organında yer alan 'Karşı Cins Rehberi'ndeki ifadeleri TBMM gündemine taşıdı.

T24'ün haberine göre, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Çakırözer, "Siz bu görüşlere katılıyor musunuz? Çocuklarımızı, onların gencecik zihinlerini bu çağdışı, gerici anlayışa mı emanet ediyorsunuz?" dedi.

MEB'in ismi geçen vakıfla okullarda ‘Değerler Eğitimi' verilmesi konusunda protokol imzaladığına dikkat çeken Çakırözer, ortaya çıkan bilgiler ışığında bu işbirliğinin iptal edilip edilmeyeceğini de sordu.

Çakırözer'in yanıtlamasını istediği sorular şöyle:

TÜGVA'nın okullarda faaliyet gerçekleşmesinin önünü açan "Değerler Eğitimi ve Sosyal Kültürel Etkinlikler" protokolü bu yazı sonrasında hiçbir şey olmamış gibi devam mı edecektir?

TÜGVA ile yapılan protokolün böyle bir anlayış karşısında Bakanlığınızca gözden geçirilerek iptal edilmesi gerekmez mi?

Bu derginin Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda dağıtımı yapılmış mıdır?

Eğer dağıtımı yapıldıysa toplatılmasına ilişkin herhangi bir işlem yapılacak mıdır?

TÜGVA'nın yayın organı olarak bilinen bu derginin okullara yakın kafe ve kantinlerde zorla satıldığı, sattırıldığı iddiaları doğru mudur?

'MUHABBETİN NEREYE KADAR GİDECEĞİNİ KESTİRMEK ZOR'

TÜGVA tarafından yayınlanan ‘Fikirname' isimli derginin Aralık-Ocak sayısında yer alan ve Salih Eğridere imzasıyla yayımlanan 'Karşı Cins Rehberi' isimli yazıda şu tavsiyeler yer almıştı:

"Kadınla erkeğin tokalaşmasının caiz olmadığı; Karşı cins ile ilişkinin ulaşacağı son tehlikenin zina olduğu; Zaruri bir durum olmadıkça karşı cins ile konuşmaktan kaçınılması gerektiği, çünkü ‘muhabbetin nereye kadar gideceğini' kestirmenin zor olduğu; Mecburen muhatap olunacak karşı cinsle gerektiği kadar ve ciddiyeti takınarak konuşulması gerektiği; İnternet üzerinden yazışarak yapılan tüm münasebetlerin insanları çekebileceği yer bakımından çok tehlikeli olduğu ve şakasına bile yaklaşılmaması gerektiği; Karşı cins ile ilişkiler konusunda gevşek davranışlarda bulunanları ciddi bir şekilde uyarmak ve hatada ısrar edenle arkadaşlığı bitirmek gerektiği; Sınıf ve okullarda zorunlu olarak karşı cins ile beraber bulunma ortamlarında onları yok gibi hissedip işine bakmanın uygun olduğu; Fakülte ve sınıflarda yapılan kız-erkek toplu görüşmeler veya programlara katılmaktan sakınılması gerektiği; Mahrem ve namahrem kavramları tanımlanarak erkekler için ‘Amca, dayı, teyze ve hala kızları ile'; kızlar için ise ‘amca, dayı, teyze ve hala oğulları ile' evlenilebileceği iması."