'Mahkemelere giden kağıt değil, insanların ve toplumların kaderini değiştiren belgeler'

Başbakan Binali Yıldırım, Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuştu: ''Mahkemelere gidip gelenler dosyalar, kağıtlardan ibaret değildir. Kararlar sadece bir kağıt değil, insanların, belki de toplumların kaderini değiştiren belgelerdir.''

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanısıra Başbakan Binali Yıldırım da konuştu.

'ADALETİN GECİKMEDEN TECELLİSİ'

Başbakan ''En başta adaletin gecikmeden tecellisi bir ülke için önemli ve vazgeçilmez dedik. Elbette adalet kendi kendine tecelli etmiyor, bunu gerçekleştirecek olan bir teşkilatımız var bunlar da sizlersiniz'' diyerek şu bilgileri paylaştı:

''2002 yılında 9349 olan hakim ve savcı sayımız yüzde 73 oranında arttırılarak bugün 16067’ye yükselmiştir. 11232 hakim, 4835 savcı bugün Türkiye’nin her noktasında görev yapıyor. Birazdan kura çekecek aday arkadaşlarımızın katılımıyla bu sayı 18 bine ulaşacak. 100 bin kişiye düşen hakim ve savcı sayısı Avrupa ortalaması aşağı yukarı hakimlerde yüzde 20, savcılarda 11. Türkiye’de ise bu yeni atamalarla birlikte hakimler için 14, savcılar için 6 seviyesine yükselmiş olacak. Avrupa Konseyinde 100 bin kişiye düşen hakim ortalaması 20.7, savcı ortalaması 11.3. Bizde ise 100 bin kişiye düşen hakim ortalaması az önce de ifade ettim 14, savcılar da 6’dır. Aradan geçen süre zarfında şu 15 yılda tam 2 kat hakim, savcı sayısında artış sağladık. ''

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Yıldırım şöyle devam etti:

''Yargı mercilerinin önüne gelen itilaflar da çeşitleniyor. Bu itilaflara süratle cevap vermek doğru ve adil çözümler sunmak sizlerin işi olacak. İşte bunun için yargı mensuplarının donanımı, liyakati, meslekteki kalitesi özel bir önem taşıyor. Adalet her yerde her zaman ve her şartta istisnasız bir şekilde bütün vatandaşları ilgilendiren bir konudur. Aranması, korunması, uğrunda her şeyin feda edilmesi gereken müstesna bir değerdir. Adaletin güçlü olduğu yerde devlet de güçlüdür, hukuk da adaletle taçlanır, anlam kazanır. Sonu adalete varıyorsa hukuk devlet kudretinin meşruiyet kaynağı olur. Hukuk devletini hukuka saygısı olmayan diğer yönetimlerden ayırmak, ancak böyle mümkün olur. Hukuk devletinde vatandaş keyfi uygulamalardan korunur, vatandaşa yeterli hukuki güvence sağlanır. Böylece herkesin adalete güveni bağlılık duygusu da korunmuş olur. Bu amaçların sağlanmasında adil, tarafsız, hızlı, etkin işleyen bir yargı sisteminin varlığı olmazsa olmazdır… Adalet adına avukat olarak sizi hoşnut etmeyen ne varsa bunları değiştirmek, düzeltmek fırsatı artık karşınızda duruyor.

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''Latinler saymalı değil tartmalı demiş, belki de bu sözü sayıdan çok tartıya vurmaya değer adalet için söylemişler'' hatırlatması yapan Başbakan şunları söyledi: ''Adalet saymaktan çok tartmayı gerektiren bir muhakeme alanıdır. Meslekte gelen ve giden dosyalar sayılır, çıkan iş sayılır, Yargıtay denetiminden geçen işlerden bahsedilir, alınan notlar söylenir. Ancak hepimiz biliyoruz ki, adalet basit bir matematik hesabı değildir, rakamlar, sayılar, istatistikler hiç değildir. Nitekim adaletin evrensel sembolü de abaküs değil, terazidir. Mahkemelere gidip gelenler dosyalardan ve kağıtlardan ibaret değildir. Kararlar sadece bir kağıt değil, insanların, belki de toplumların kaderini değiştiren belgelerdir.''

'HER KARARINIZ BİR HAYATA KARŞILIK GELECEK'

Yıldırım şöyle devam etti: ''Verdiğiniz her kararın bir insanın hayatına, umut ve korkularına karşılık geleceğini asla unutmayın. Önünüze konacak belki sizin için sadece bir iş gibi gözükebilir, ancak o dosyalarla ilişkili hayatlar için vereceğiniz her karar birçok hayatı etkileyecek. Verdiğiniz her karar bazen ümit, bazen yeis, bazen korku, bazen de sevinçle dolu bir bekleyişe karşı gelecektir. Bu bekleyişi adaletle tamamlamanız en doğru ve tabii beklentidir.''

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''Her vatandaşımız adaletin kapısını çaldığında, gönül rahatlığıyla vicdanınıza iltica edebilmelidir. Her vatandaşımız kapınıza vardığında hakkına erişeceğini bilmelidir. Topluma bu güveni vererek liyakatle görevinizi ifa edeceğinize yürekten inanıyorum. Bugün en saygın mesleklerin başında gelen hakim ve savcılık mesleği aynı zamanda en fazla titizlik gerektiren mesleklerin de başında yer almaktadır. Dolayısıyla, meslek hayatınız boyunca vicdanlarınızın doğal bir adalet terazisi olmasına özen gösteriniz. Yargının evrensel etik kurallarını, yani bağımsızlık, tarafsızlık, doğruluk, dürüstlük, ehliyet ve liyakat ilkelerini daima gözetmelisiniz. Bu ilkeler inanıyorum ki, meslek hayatınızda sizlere en doğru kılavuzluğu yapacaktır.''

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Başbakan, FETÖ'nün yargıyı ele geçirme çalışmalarına da atıf yaptı:

''Yakın geçmişte ne yazık ki, bir ihanet şebekesinin mensupları adaleti tesis etmekle görevli bu camianın içine de sızdılar. Bu güzide mesleğin mensuplarını hiç hak etmediği birtakım olaylara sebebiyet verdiler. Sadece meslektaşlarına değil, adalete de ihanet ettiler. Onlar kararlarını verirken kanunları, etik ilkeleri değil, emir aldıkları vesayetçi zihniyetin karanlık emellerini gözetmeyi tercih ettiler. Ve nihayet 15 Temmuz’da devleti topyekun ele geçirmeye çalışan bir gizli örgütlenme yapısı içinde millete darbe yapmaya da kalkıştılar.''

''Bu karanlık zihniyet bugün yargı camiamızdan tamamen temizlendiği gibi yaptıklarının hesabını da Türk yargısına veriyorlar'' görüşünü dile getiren Yıldırım şöyle konuştu:

''Sizler açılan bu temiz sayfada inanıyorum ki, hukukun üstünlüğünü, adalet idealini hakkıyla yaşatacaksınız, sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Adalet adına çıktığınız bu zorlu ama o kadar da onurlu yolda hepinize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Adalet terazisini hakkıyla taşımayı nasip etsin.''