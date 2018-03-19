TSK'dan fotoğraflı Afrin mesajı

TSK'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Musul, Halep, Rakka ve Doğu Guta'nın fotoğraflarıyla birlikte Afrin'in Zeytin Dalı Harekatı sonrasındaki fotoğrafları yer aldı.
Tweet'de ayrıca "Sivil/masum kişiler, çevre, tarihi eserler ve dini/kültürel yapılar Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır!" mesajı yer aldı.
Sivil/masum kişiler, çevre, tarihi eserler ve dini/kültürel yapılar Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır! pic.twitter.com/rZSSi3kk2d— TSK (@TSKGnkur) 19 Mart 2018
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