TSK'dan fotoğraflı Afrin mesajı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Twitter hesabı üzerinden Türkçe ve İngilizce olarak paylaştığı mesajla Afrin'e düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı' sırasında sivillerin ve tarihi yapıların zarar gördüğü iddialarına cevap verdi.