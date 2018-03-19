Gazprom Türk Akımı'ndan ötürü yüzlerce kilometrelik boru hatlarını tasfiye edecek

Rus enerji şirketi Gazprom’un Türk Akımı gaz boru hattının kapasitesinin düşürülmesi nedeniyle boru hatlarının bir kısmını tasfiye edip, diğer bir kısmını da korumaya alacağı belirtildi.

Rus basınının şirketin açıkladığı bilgilere dayandırdığı haberde, Türk Akımı gaz boru hattının kapasitesinin yılda 63 milyardan 31.5 milyar metreküpe düşürülmesi nedeniyle Güney Koridor'un bir parçası olan, Rusya'nın Krasnodar, Saratov, Volgograd ve Rostov bölgelerinden geçen doğu güzergâhına (Poçinki-Anapa) ait 506 kilometrelik boru hattının ve Morşanskaya gaz ölçüm terminalinin tasfiye edileceği belirtildi.

'İNŞAATI TAMAMLANMAMIŞ YAPILARIN DEĞERİ 46 MİLYAR RUBLE UCUZLADI'

Diğer yandan Russkaya, Kazaçya, Korenovskaya kompresör terminallerinin 3. ve 4. etaplarının da ileride tekrar kullanılmak üzere korumaya alınacağı kaydedildi.

Haberde ayrıca Güney Akım projesinin hayata geçirilmesi ile ilgili belirsizlik nedeniyle Gazprom'un inşaatı tamamlanmamış yapıların değerinin neredeyse 46 milyar ruble (yaklaşık 800 milyon dolar) ucuzladığını kabul ettiği bildirildi.