Suriye'den atılan füze Yayladağı'na düştü

Alınan bilgiye göre, saat 23.00 sıralarında bir füze Hammut Tepe Karakolu yakınındaki boş araziye isabet etti.
Füzenin düşüşü esnasında çıkan patlama başta Yayladağı ilçesi olmak üzere sınırdaki mahallerden duyuldu.
© REUTERS/ Murad Sezer
Yetkililer füzenin düşmesinin ardından bir askerin hafif yaralandığını ve ayakta tedavi edildiğini bildirdi.
Askeri uzmanlar, füzenin tipinin tespiti için çalışma yürüttükleri belirtti.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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