CHP'den külliyede hakim kurasına tepki: İradeye ipotek koyuluyor

CHP, hakim ve cumhuriyet savcılarının kura töreninin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılmasına tepki gösterdi. CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Hakim ve savcıların kurasını sarayda çekmek demek, hakim ve savcıların iradesini saray ipoteği altına almaya çalışmak demektir" dedi ve HSK'yı sorumluluğa davet etti.

Tezcan, Hakim ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) ertelenen kura çekimlerinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılmasını 'Hâkimleri Saray’a kul eden düzenin fotoğrafı' olarak niteledi ve şu ifadelerle tepkisini dile getirdi:

Sarayda hakimlerin ve savcıların kura çekmesi, uzun zamandan bu yana yargının üzerine düşen saray gölgesinin çoğalarak devam etmesidir. Yargının ve HSK’nın ayıbıdır. Sarayda hakim kurası çekmek, hakimlerin iradesini değil talihini de saraya bağlama girişimidir. Bu uygulamalar devam ettiği sürece, şikâyet ettiklerinizin çok daha beteri ile karşı karşıya kalırsınız."

FETÖ sızıntısı iddiasıyla ertelenen kuralar, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir konuşma yaptığı tören ile çekilmişti.