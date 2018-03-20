Yenilenen harita elektronik ortamda: Adresini giren deprem riskini görüyor

Mahalle mahalle risk değerlendirmesi yapılmasına imkân tanıyan Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması oluşturuldu.

Vatandaşlar, https://tdth.afad.gov.tr adresine girerek söz konusu haritayı görebiliyor. Test aşamasındaki uygulamayı kullanmak için ana sayfanın sol üst bölümünde yer alan 'raporlama' kısmına tıklamak yeterli oluyor. Elektronik ortama aktarılan soyağacı ve miras gibi uygulamalar gibi bu siteye de erişimde yoğunluktan sorun yaşanabiliyor.

'KADIKÖY, ÇAMLICA, BEYKOZ SAĞLAM'

Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre, haritada İstanbul’da tehlikeli yerleri gösteren kırmızı alanlardaki artış da dikkat çekti. AFAD Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar, “Yeni haritada artık yerel zemin koşulları da dikkate alınıyor. Kadıköy, Çamlıca, Beykoz civarında zemin sağlam, çünkü ana kayalar var zemininde ama biraz daha kuzeye çıkılınca Şile civarında daha dayanıksız zeminler söz konusu. Fay hattıyla beraber zemin koşulları da dikkate alındığı zaman renklerde bazı değişiklikler yaşandı” dedi.

İstanbul’da 1999 yılında yaşanan depremden sonra, adaların içinden kırılmamış bir hat kaldığına dikkat çeken Tatar, bu hatta en yakın kıyı şeridinin koyu kırmızı renkte gösterildiğini ifade etti.

Tatar, yeni düzenleme ile 5 farklı zemin türü ve 4 farklı ivme değeri baz alınarak hesaplama yapıldığını vurgulayarak, “Sadece mevcut durum değil, fay hattı aktif mi değil mi, en son ne zaman hasar yapıcı deprem üretmiş, üzerinden ne kadar zaman geçmiş, kayma hızı ne kadar, bütün parametreler üst üste konularak daha sağlıklı hesaplama yapılacak. Yeni harita 3-4 yıllık bir çalışmanın ürünü” diye konuştu.