Yenilenen harita elektronik ortamda: Adresini giren deprem riskini görüyor

Vatandaşlar, https://tdth.afad.gov.tr adresine girerek söz konusu haritayı görebiliyor. Test aşamasındaki uygulamayı kullanmak için ana sayfanın sol üst bölümünde yer alan 'raporlama' kısmına tıklamak yeterli oluyor. Elektronik ortama aktarılan soyağacı ve miras gibi uygulamalar gibi bu siteye de erişimde yoğunluktan sorun yaşanabiliyor.
'KADIKÖY, ÇAMLICA, BEYKOZ SAĞLAM'
İstanbul’da 1999 yılında yaşanan depremden sonra, adaların içinden kırılmamış bir hat kaldığına dikkat çeken Tatar, bu hatta en yakın kıyı şeridinin koyu kırmızı renkte gösterildiğini ifade etti.
Tatar, yeni düzenleme ile 5 farklı zemin türü ve 4 farklı ivme değeri baz alınarak hesaplama yapıldığını vurgulayarak, “Sadece mevcut durum değil, fay hattı aktif mi değil mi, en son ne zaman hasar yapıcı deprem üretmiş, üzerinden ne kadar zaman geçmiş, kayma hızı ne kadar, bütün parametreler üst üste konularak daha sağlıklı hesaplama yapılacak. Yeni harita 3-4 yıllık bir çalışmanın ürünü” diye konuştu.
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