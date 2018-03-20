İstanbul ve Konya'da Nevruz öncesi operasyon: 24 gözaltı

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 21 Mart Nevruz kutlamaları öncesi eylem hazırlığında olduğu tespit öne sürülen Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) yapılanmasına mensup olduğu belirtilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, özel harekat polisinin desteğiyle 8 ilçede 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 16 zanlıyı gözaltına aldı.

Bu adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği iddia edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlediği 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda terör örgütü ile bağlantısı olduğu öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

Hastaneye getirilen şüphelilerden Aziz B, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Vatanımı çok seviyorum. En büyük ülke Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir ülkedir. En büyük komutan Recep Tayyip Erdoğan'dır, bunu herkes bilsin" dedi.