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    Uber, taksi

    Uber şoförü: Taksiciler laf söyleyecek kimseyi bulamayınca bize saldırmaya başladı

    © REUTERS/ Osman Orsal
    Türkiye
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    Uber ve sarı taksi arasındaki gerilim artarken dikkatler plaka fiyatlarına kaydı. Bir Uber şoförüne göre taksi piyasasında asıl para kazanan plaka sahipleri. Şoförlerin yevmiyelerini çıkaramayınca Uber'e saldırdığını söyleyen şoför "Firmanın modelinin aynısını başka bir firma daha çıkarıyor. Yeni modelin kaldırılmasını istenebilir mi?" diye sordu.

    Uber
    © Fotoğraf: Twitter
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    İstanbul'da bir Uber şoförü kimliği belirsiz 10 kişi tarafından dövüldü, bir diğerinin aracı kurşunlandı. Taksiciler ile Uber şoförleri arasındaki bu gerilim artarken Uber şoförü E.U. saldırıların sebebinin plaka sahiplerinin yüksek ücretlerle plaka kiralamaları olduğunu belirtti. 

    BirGün'den Mustafa Kömüş'e konuşan Uber şoförü, plaka fiyatlarına dikkat çekerken şunları söyledi:

    "Plakaya yönelik en son ihale de 1986’da yapılmış. O dönemden beri İstanbul nüfusu üç kat arttı. Ancak taksi plakasında artış yaşanmadı. Plaka sayısı da aynı olunca her geçen gün daha değerleniyor. Plaka sahipleri, plakaları daha fazla değere kiralıyor.

    Taksi şoförleri laf söyleyecek kimseyi bulamayınca bize saldırmaya başladı. Baktığınız zaman taksi piyasasında para kazanan aslında plaka sahipleri. Plakaya yönelik en son ihale de 1986’da yapılmış. O dönemden beri İstanbul nüfusu üç kat arttı. Ancak taksi plakasında artış yaşanmadı. Plaka sayısı da aynı olunca her geçen gün daha değerleniyor. Plaka sahipleri, plakaları daha fazla değere kiralıyor. Kiralayan kişinin çalıştırdığı şoförlerden istediği yevmiye de buna orantılı olarak yükseliyor. Taksi şoförü yevmiyeyi çıkaramayınca doğal olarak birine sinirlenmesi lazım. Onlar da bunu bize yüklüyorlar."

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    © AA/ Özge Elif Kızıl
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    ARABA FİRMASI ÖRNEĞİ

    Vatandaşların Uber'den memnun olduğunu belirten E.U. şöyle konuştu: 

    “Bu da taksicilerde işlerinin düşme korkusu yaratıyor. Kendilerince ekmek teknelerini koruyorlar ama bu şekilde olmaz. Yapılanlar tamamen yanlış. En nihayetinde bugünkü koşullarda insanlar istediği şeyi kullanabilir. Değişik bir örnek ama bir araba firmasının modelinin aynısını başka bir firma daha çıkarıyor. Daha önce o modeli üreten firma yeni modelin kaldırılmasını isteyebilir mi? Neticede biz de hizmet verip para kazanıyoruz.”

    İzmir Şoförler Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık
    © AA/ Tezcan Ekizler
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    'NE KADAR ÖDEYECEĞİNİ BİLİYORSUN'

    “Uber araçları taksiye göre daha avantajlı” diyen E.U. şöyle devam etti: “Mobil uygulama olduğu için önceden ne kadar ödeyeceğini biliyorsun ve mesafe fark etmiyor. Kısa mesafeye dahi gidebiliyorsun. Daha kalabalık binilebiliyor. Hatta dolmuş yerine kullanan bile var. Araç sigortası var. Bir kaza olduğunda yaralanma gibi durumlar olursa sigorta bütün masraflarını karşılıyor yolcunun. Araçlarda sigara içirmiyor.”

    Uber'in güvenlik olarak da daha uygun olduğunu belirten E.U. “Uber bize iş veriyor, verdiği işten de komisyon ücreti alıyor. Herkes de UBER şoförü olamıyor. Önce evrakları hazırlıyoruz. Daha sonra teste giriyoruz, hepsinden başarıyla geçersek Uber'de işe başlayabiliyoruz” dedi.

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    Etiketler:
    Uber, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
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