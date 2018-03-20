Saadet Partisi: Toplum ekonomi konuşmasın diye mehter veriyorlar

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atik Akdağ, hükümetin ekonomideki sorunların konuşulmaması için 'topluma mehter verdiğini' söyledi. Ahmet Necdet Sezer'in Bülent Ecevit'e anayasa kitapçığı fırlatmasını hatırlatarak Akdağ, "Dolar bugünkü kadar yükselmişti. Aradaki tek fark, 'Ekonomik kriz var' diyen bir medyanın olmaması" dedi.
AKP, işsizlik, enflasyon, cari açık ve dış borç gibi göstergelerle kriz işareti veren Türkiye ekonomisi ile seçime gitmeyi göze alır mı?
Seçim sürecinde meseleyi milli ve yerli bir vurgu üzerinden götürüyorlar. Toplumu, “Ülkenin ekonomisi kötü gidebilir ama beka sorunumuz var” gibi bir havaya sokarak, manipülasyon yaparak oy almaya çalışıyorlar. Yasal olarak da Türkiye seçime gidiyor zaten. Zaman ilerledikçe ekonomik göstergeler daha da kötüleşecek.
2001’de koalisyon hükümetininin sonunu hazırlayan ekonomik krizde işsizlik yüzde 10,6’ydı. Şimdiyse 10,4. Bu rakamlar seçmenin oyunu etkiler mi?
Ak Parti iktidarı sürekli rakamlarla oynuyor, ekonomik verileri yüksek gösteriyor. Açıkçası işsizlik rakamlarının yüzde 10’lardan çok çok daha yukarıda olduğuna inanıyorum. Ve tabii Ak Parti, toplum ekonomi konuşmasın diye ‘ver mehteri’ şeklindeki gündemlerle süreci götürüyor. Ahmet Necdet Sezer, dönemin başbakanı Bülent Ecevit’e Anayasa kitapçığını fırlattığında dolar ne kadar yükselmişti? Bugünkü kadar… Aradaki tek fark, “Ekonomik kriz var” diyen bir medyanın olmaması.
Hükümet, Temel Karamollaoğlu’nun AKP ile ittifak kurma gayretine hiç girmediğini hatta niyet bile ortaya koymadığını ifade etti. Aynı tabandan gelen partilersiniz. AKP ile birlikte olmayı niçin istemiyorsunuz?
Tabanlar aynı ama zihniyetler farklı. Biz partizanca hareket etmeyiz mesela. Hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız ama bugün kamu kurumlarında sadece Ak Partililer işe alınıyor. Farklı koalisyonlarla dört defa iktidara geldik, Türkiye nüfusunun yüzde 65’inin yaşadığı yerlerde belediyeleri aldık. Bu esnada da ne yolsuzluk yapıldı, ne de israf… Belediyeleri borca da sokmadık. Bu şartlar altında, böylesine zihniyet farkıyla biz Ak Parti ile nasıl ittifak kuracağız? Bakın, bir belediye başkanı DBP’liyse görevden alınıp içeri atılır. CHP’liyse içeri atılmaz ama görevden alınır. Ancak Ak Partiliyse istifaya zorlanır, hiçbir şey yapılmaz. Neden istifa ettirildiğine dair tek bir cevap bile yok. Bu yaklaşımlardan dolayı Ak Parti ile ayrıyız. E, onlar da namaz kılıyor, biz de… Ölçümüz bu değil ki. Bizim ölçümüz, hak ve adalet. Hak ve hukuk dışı bir şey yapılıyorsa Müslüman olsa ne yazar, babamızın oğlu olsa ne yazar.
Kutuplaşma, yolsuzluk, olağan hale dönüşmüş OHAL, özgürlükler, hak ve adalet, FETÖ soruşturmalarından doğan ve bir türlü telafi edilmeyen mağduriyetler. “Allah beni affetsin” diyerek kendini kurtaracaksın ama sade vatandaşa bu hakkı vermeyeceksin. Ülke adeta ikiye bölünmüş durumda. “Ülkede beka sorunu var” diyen bir yöneticinin, bölünmeyi değil, tansiyonu düşürmesi ve toplumdaki gerginliği dindirmesi gerekir. Ayrıca, işin içine şiddet girmesin istiyoruz. Bir siyasi yapı şiddeti teşvik edici tavırda olmamalı.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)