Zebra midyeleri şehirleri susuz bırakabilir

ABD'nin savaşmak için yılda 5 milyar dolar harcadığı zebra midyeleri, son 10 yılda Türkiye'de de denizleri ve tatlı suları istila etmeye başladı. Barajların ömrünü yarı yarıya azaltan ve su borularına yapışarak tıkanmasına neden olan zebra midyeleri nedeniyle şehirler susuz kalabilir.

Türkiye’de ilk olarak 1897 yılında Hatay’ın Asi ırmağında görülen ve son 10 yılda kontrolsüz bir şekilde yayılan zebra midyeleri, Hürriyet gazetesinden Kardelen Koldaş'ın haberine konu oldu.

Boyları 1 ile 5 santimetre arası olan bu midyeler, üzerlerindeki iplikçilerle tutunabildikleri canlı-cansız her şeye yapışıyor ve kendi türleriyle birlikte koloni halinde yaşıyor.

Dünyanın en istilacı midyeleri arasında gösterilen zebra midyelerinin dişileri yılda 1 milyon, hayatı boyunca da 5 milyonun üzerinde yumurta bırakıyor. Suyun geçtiği her sızıntıya ulaşıyor.

Doğal ekosistemde sorun yaratmayan bu midyeler, içme suyu tesisleri, hidroelektrik santralleri ve baraj göllerinde büyük sorun yaratıyor.

Uzmanlar, Türkiye’nin dört bir yanındaki içme-sulama kaynaklarına yayılmış bu midyelere karşı sistematik önlemler alınmazsa, bazı şehirlerin susuz kalma riski altında olduğunu söylüyor.