Ankara'da yakalanan madde nükleer değilmiş: 'Organik tabanlı, radyoaktif özellik göstermiyor'

Ankara'da ele geçirililen ve 70 milyon dolar değerindeki kaliforniyum olduğu iddia edilen madde ile ilgili Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan açıklama geldi. Açıklamada nükleer özellikler taşıdığı iddia edilen madde için "Organik tabanlı bir madde olup nükleer ve radyoaktif herhangi bir özellik taşımamaktadır" denildi.

Ankara'da değeri 70 milyon doların üzerinde olduğu belirtilen ve nükleer kaliforniyum olduğu iddia edilen bir madde ele geçirildi.

Dün 4 kişinin gözaltına alındığı madde ile ilgili özel cihazlarla Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) uzmanları, maddeyle ilgili ilk incelemelerini tamamladı.

Daha sonra bir açıklama yapan kurum, maddenin nükleer bir özellik taşımadığını belirtti:

"19.03.2018 tarihinde Basın- Yayın kuruluşlarında yer alan haberde, Polis operasyonu neticesinde yaklaşık 1,5 kg Nükleer maddenin (Calforniyum) ele geçirildiği belirtilmiştir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na (TAEK), Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden konunun aktarılmasının hemen ardından, TAEK uzmanları yakalanan maddeye ilişkin ilk ölçümlerini mobil detektör kullanarak yapmış ve maddenin radyoaktif bir özellik göstermediğini tespit etmişlerdir.

'ANALİZLER DEVAM EDİYOR'

Duruma ilişkin olarak ilgili emniyet birimleri bilgilendirilmiştir. Akabinde maddeden alınan numune TAEK’in son teknolojik imkanlarının bulunduğu Sarayköy Nükleer Araştırma Merkezi'nde detaylı analize tabi tutulmuştur. İlk FTIR analizi sonuçlarına göre ele geçirilen maddenin (poly(sodium 4-styrenesulfonate)) olduğu tespit edilmiştir. Bu madde organik tabanlı bir madde olup nükleer ve radyoaktif herhangi bir özellik taşımamaktadır. Madde ile ilgili detaylı analizlere devam edilmektedir. Kamuoyuna duyurulur."