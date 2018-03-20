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    Maliye Bakanı Naci Ağbal

    Meclis'te iktidar ile muhalefet arasında 'kumar' tartışması

    © AA/
    Türkiye
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    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen 'torba tasarı'daki oyun yazılımına KDV istisnası getiren düzenleme iktidar ile muhalefet arasında 'kumar' tartışmasına neden oldu. CHP ve HDP düzenlemeyi eleştirirken, Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Global ölçekte satılsa kötü mü olur?" dedi.

    Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre, tasarıdaki 'teknoparklarda faaliyet gösteren şirketlerin ürettiği oyun yazılımına KDV istisnası getiren düzenlemeyi' eleştiren muhalefet, sınırlayıcı ifade olmaksızın yalnızca 'oyun' kelimesinin kullanılmasının kumar ve şiddet içeren oyunların hazırlanmasını teşvik edeceğini savundu. Muhalefet maddede 'oyun' kelimesine açıklık getirilmemesi halinde, Çiftlik Bank'a benzer mağduriyetlerin ortaya çıkacağını ileri sürdü.

    Çiftlik Bank
    © Fotoğraf: DHA
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    CHP'li Zekeriya Temizel komisyonda maddeye sınırlama getirilmesini isteyerek, "Kumarı da dahil ederek yazılmış yazılımları da bu istisnadan mı yararlandıracaksınız?" diye sordu.

    Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bilgisayar oyununun türüne biz karar veremeyiz. Oyun yazılımı söylediğiniz türden de olur. Olduğu zaman, bizim bir firmamız bunu alıp global ölçekte birilerine satsa kötü mü olur? Sonuç itibarıyla gelir elde edecek" dedi.

    Tartışma tutanaklara özetle şöyle yansıdı:

    'HDP'Lİ PAYLAN: KUMAR DA OYUN'

    CHP Milletvekili Zekeriya Temizel: "Başka ülkelerde resmen sınırlandırılır. Ama ‘her türlü oyun olabilir' dediğinizde, herhangi bir sınır koymadığınızda sorun çıkar."

    Çiftlik Bank, Mehmet Aydın
    © Fotoğraf: DHA
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    HDP Milletvekili Garo Paylan: "Sayın Bakan ‘Çiftlik Bank' skandalı patladı daha yeni. Oyun dediğimiz şeyde 88 bin vatandaşımız dolandırıldı. Bu sonunda patlayacağı belli olan bir oyundu. Kumar da oyun, başka saadet zincirleri var, bunlar da oyun. Bunlara yol veren bir söylemi muhafazakâr bir partiden hiç beklemezdim."

    Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Teknoparklar içindeki yerleşik şirketler tarafından yapılacak bilgisayar oyunu yazılımlarının vergiden istisnası söz konusu. Yasa dışı her faaliyetin karşısındayız. Bilgisayar oyunu büyüyen bir sektör. Türkiye'de de bu alanda gerçekten çok yetenekli girişimciler var. Türkiye'deki oyun pazarında 3 milyar liranın üzerinde bir büyüklük oluşmuş ve gerçekten büyük fırsatları var. Bizim çok genç, eğitimli nüfusumuz var, bu işe yatkınlar ve bunu yapıyorlar. Onun için bu kanunda oyun faaliyetlerini şöyle böyle sınırlayalım gibi bir tartışma geçmedi."

    CHP'li Temizel: "Hiçbir sınırlama getirmeyeceğiz' diyorsanız bizim eleştirimiz buna. Yanlıştır bu şekildeki bir düzenleme."

    HDP'li Paylan: "Bir sınırlama olsa, şiddet içeren oyunları koymasak."

    KDV'DEN MUAF TUTULACAK

    Düzenleme ile getirilen 16. madde 3065 sayılı KDV Kanunu'nun geçici 20. maddesini yeniden düzenliyor. ‘Oyun' kelimesinin eklendiği maddeye göre, teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin ürettiği sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, oyun, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki hizmetler katma değer vergisinden müstesna olacak.

    Etiketler:
    Çiftlik Bank, TBMM, Zekeriya Temizel, Garo Paylan, Naci Ağbal, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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