Çiftlik Bank kurucusu Aydın'ın eşi: Eksik paraların yerine Bitcoin koyuyordu

© Fotoğraf: DHA Çiftlik Bank soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı

Geçen hafta tutuklanıp cezaevine konulan Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın için avukatı Abdullah Yörük tahliye talebinde bulundu. Sakarya Ferezli Cezaevi’nde tutuklu bulunan Sıla Aydın’ın avukatı Abdullah Yörük tahliye dilekçesinde 'şuç ve cezalar şahsidir' gerekçesini sundu.

'DEVLET EL KOYDU'

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Sıla Aydın bir ifadesinde şunları söyledi:

“Akhisar’da 1000, 2000 kadar Bitcoin makinası vardı. Bu makinaları getirtmek için yurt dışındaki birine yüklü miktarda para göndermişti. Ancak onlara devlet el koydu. Sonrasında bunları İzmir bayisi H.C ile yurt dışından getirdiler. Ancak ne kadar getirdiklerini bilmiyorum. O dönemde Mehmet Aydın’ın Bitcoin üretimine ihtiyacı vardı. Çünkü şirket adına eksik görünen paraların buradan telafi edilmesi gerekiyordu. Burada üretilen Bitcoinler Mehmet Aydın’ın kendi şahsi hesabına aktarılıyormuş.

© Fotoğraf: DHA Çiftlik Bank mağdurları ikinci kez dolandırıldı

Mehmet Aydın’ın Dubai ile bağlantısı vardı. Buradaki şirketin yüzde 30’u Mehmet’in üzerine yüzde 70’i ise şirketin Türkiye Genel Müdürü N.K’nın oğlu Ü.K’nın üzerine kayıtlı. Ayrıca Almanya, Amerika, Azerbaycan ve Dubai’de de yatırımcılara kendilerini yüksek göstermek için şirket kurdurdular. Ancak oradan çok fazla gelir olmuyordu. Sonrasında Sakarya’nın Taraklı ilçesinde çiftlik kurdular. Tuzlukçu’da da bir çiftlik projesi vardı. Karacabey’de de arı çiftliği var. Boşanma aşamasında olduğumuz için Mehmet Aydın’ın Uruguay’da süreli vatandaşlık aldığını ve mal varlığı edindiğini sonradan öğrendim. En son 3 Ocak 2018’de İstanbul’da görüştük.”

Sözcü'den Turgut Erat'ın haberine göre, yaklaşık 1 haftadır tutuklu bulunan Sıla Aydın’ın Çiftlik Mehmet Aydın’dan boşandığı iddia edilmişti. Ancak bu boşanma hiç gerçekleşmedi. İddialara göre Sıla Aydın geçen ocak ayında Mehmet Aydın ile anlaşmalı olarak boşanmaya karar vermiş ancak Mehmet Aydın bu anlaşmaya yanaşmamış.

'HIRSIZIN KARISI'

Avukat Yörük, Sıla'nın cezaevinde zor günler geçirdiğini, koğuşta başını duvarlara vurduğunu ve ‘hırsızın karısı' denilerek baskı yapıldığını açıklamıştı. Müvekkilinin cezaevinde psikolojinin iyice bozulduğunu belirten Yörük, yazdığı dilekçe ile tahliyesini talep etti.