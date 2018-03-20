Türkiye'deki cezaevi nüfusunda rekor artış

Avrupa Konseyi ile Lozan Üniversitesi tarafından ortaklaşa hazırlanan ve 2016 yılında Avrupa cezaevlerinin durumunu gösteren istatistikler Strasbourg'da açıklandı.
Avrupa'da 1 Ocak 2016 itibarıyla 100 bin kişiye ortalama 127 tutuklu düşüyor. Bu alanda en yüksek orana sahip ülkeler Gürcistan (256), Türkiye (244), Litvanya (244), Azerbaycan (236) ve Moldova (222). En düşük oranlara sahip ülkeler ise San Marino (6), İzlanda (37), Hollanda (51), Finlandiya (56) ve Danimarka (59).
CEZAEVİ NÜFUSU EN FAZLA ARTAN VE AZALN ÜLKELER
İstatistiklere göre, 2016'da cezaevi nüfusu en çok artan ülkeler sırasıyla Bulgaristan (yüzde 10.8), Türkiye (yüzde 9.5), Çekya (yüzde 7.6), Sırbistan (yüzde 6.6) ve Danimarka (yüzde 5.5) oldu.
İstatistikler, 2006-2016 döneminde tutukluluk oranının en çok arttığı ülkenin Türkiye olduğunu gösteriyor. Bu dönemde Türkiye'de tutukluluk oranı yüzde 161.7 artış gösterdi. Avrupa Konseyi uzmanları Türkiye'deki artışın 2006'dan bu yana düzenli biçimde gözlemlendiğini söylüyor. Türkiye'yi bu alanda sırasıyla San Marino (yüzde 81.8) ve Arnavutluk (yüzde 66) izliyor. Aynı dönemde cezaevi nüfusu en çok azalan ülkeler ise Hollanda (yüzde 38.9), Estonya (yüzde 36.7) ve İsveç (yüzde 26.2).
EN ÖNEMLİ SORUN KAPASİTE YETERSİZLİĞİ VE İNTİHAR
Avrupa'da cezaevleri için en ciddi sorun kapasite yetersizliği. Avrupa Konseyi üyesi 47 ülkeden 13'ünde cezaevleri kapasitelerinin üstünde tutuklu ve mahkûm barındırıyor. Bu alanda en sorunlu ülkelerin başını Makedonya (100 kişilik kapasite için 132 tutuklu), Macaristan (132), Kıbrıs (127), Belçika (120), Fransa (117), Portekiz (109), İtalya (109), Sırbistan (109), Arnavutluk (108), Çekya (108), Romanya (106) ve Türkiye (103) çekiyor.
2016 verilerine göre, Avrupa ceza infaz kurumlarındaki tutukluların yüzde 20'sini haklarında henüz mahkûmiyet kararı verilmemiş tutuklular oluşturuyor. On yıldan fazla mahkûmiyet cezası olanlar ise toplam cezaevi nüfusunun yüzde 13'üne eşit. Toplam tutuklu oranının sadece yüzde 5,3'ü kadınlardan oluşuyor. Bu oran Türkiye'de 3,8 olarak gösteriliyor.
TUTUKLULUK SÜRELERİ VE SUÇ KATEGORİLERİ
İşlenmiş suç temelinde hırsızlık yüzde 18.9'la tutuklular arasında ilk sırada geliyor. Hırsızlıktan mahkum olmuşların en yoğun olduğu ülkeler Gürcistan, Bulgaristan, Monako, Slovenya ve Türkiye. Bu suç kategorisini uyuşturucu (yüzde 17.5), şiddet kullanarak hırsızlık (yüzde 12.6) ve cinayet (yüzde 12.1) izliyor. Bu yıl ilk defa trafik suçlarından hapiste olanlarla ilgili istatistiklere de yer verildi. Bu suç kategorisindekiler toplam cezaevi nüfusunun yüzde 2.6'sını oluşturuyor.
TUTUKLU BAŞINA GÜNLÜK HARCAMA
Tutuklu başına günlük en fazla harcama yapan ülkeler sırasıyla San Marino (707 euro), İsveç (359 euro), Norveç (344 euro), Hollanda (250 euro) ve Lüksemburg (222 euro). En az harcama yapan ülkeler ise Moldova (6 euro), Ermenistan (11 euro), Azerbaycan (12 euro), Makedonya (13 euro 30 cent) ve Arnavutluk (13 euro 93 cent). Türkiye de tutuklu başına günlük ortalama 21 euro harcamayla listenin alt sıralarında yer alıyor.
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