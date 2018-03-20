Kayıt
13:45 20 Mart 2018
Ankara+ 17°C
İstanbul+ 15°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Silivri Cezaevi

    Türkiye'deki cezaevi nüfusunda rekor artış

    © AA/ Şebnem Coşkun
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 42

    Avrupa cezaevlerindeki tutuklu ve mahkum sayısı 1 milyon 500 bin sınırını aştı. 2006-2016 döneminde cezaevi nüfusu en fazla artış gösteren ülke Türkiye oldu.

    Avrupa Konseyi ile Lozan Üniversitesi tarafından ortaklaşa hazırlanan ve 2016 yılında Avrupa cezaevlerinin durumunu gösteren istatistikler Strasbourg'da açıklandı.

    İnfaz memurlarının gözünden cezaevi yaşamı
    Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, veriler 1 Eylül 2016 tarihinde Rusya dışındaki Avrupa Konseyi ülkelerinde 859 bin 102 tutuklu ve mahkumun bulunduğunu gösteriyor. Bu sayıya Rusya da eklendiğinde toplam cezaevi nüfusu 1 milyon 505 bin 187'ye çıkıyor.

    Avrupa'da 1 Ocak 2016 itibarıyla 100 bin kişiye ortalama 127 tutuklu düşüyor. Bu alanda en yüksek orana sahip ülkeler Gürcistan (256), Türkiye (244), Litvanya (244), Azerbaycan (236) ve Moldova (222). En düşük oranlara sahip ülkeler ise San Marino (6), İzlanda (37), Hollanda (51), Finlandiya (56) ve Danimarka (59).

    CEZAEVİ NÜFUSU EN FAZLA ARTAN  VE AZALN ÜLKELER

    İstatistiklere göre, 2016'da cezaevi nüfusu en çok artan ülkeler sırasıyla Bulgaristan (yüzde 10.8), Türkiye (yüzde 9.5), Çekya (yüzde 7.6), Sırbistan (yüzde 6.6) ve Danimarka (yüzde 5.5) oldu.

    Cezaevi
    © AA/ Arşiv
    CHP’li İlgezdi’den hapishane raporu: Cezaevlerindeki mahkum sayısı 13 ilin nüfusundan fazla
    Cezaevi nüfusu en çok azalan ülkeler ise İzlanda (yüzde 15.9), Kuzey İrlanda (yüzde 11.8), Litvanya (yüzde 11.1), Belçika (yüzde 10.1) ve Gürcistan (yüzde 6.7) olarak kaydedildi.

    İstatistikler, 2006-2016 döneminde tutukluluk oranının en çok arttığı ülkenin Türkiye olduğunu gösteriyor. Bu dönemde Türkiye'de tutukluluk oranı yüzde 161.7 artış gösterdi. Avrupa Konseyi uzmanları Türkiye'deki artışın 2006'dan bu yana düzenli biçimde gözlemlendiğini söylüyor. Türkiye'yi bu alanda sırasıyla San Marino (yüzde 81.8) ve Arnavutluk (yüzde 66) izliyor. Aynı dönemde cezaevi nüfusu en çok azalan ülkeler ise Hollanda (yüzde 38.9), Estonya (yüzde 36.7) ve İsveç (yüzde 26.2).

    EN ÖNEMLİ SORUN KAPASİTE YETERSİZLİĞİ VE İNTİHAR

    Avrupa'da cezaevleri için en ciddi sorun kapasite yetersizliği. Avrupa Konseyi üyesi 47 ülkeden 13'ünde cezaevleri kapasitelerinin üstünde tutuklu ve mahkûm barındırıyor. Bu alanda en sorunlu ülkelerin başını Makedonya (100 kişilik kapasite için 132 tutuklu), Macaristan (132), Kıbrıs (127), Belçika (120), Fransa (117), Portekiz (109), İtalya (109), Sırbistan (109), Arnavutluk (108), Çekya (108), Romanya (106) ve Türkiye (103) çekiyor.

    cezaevi
    © Fotoğraf: DHA
    Diyarbakır Cezaevi'ne tek tip kıyafetler gönderildi
    Bir diğer sorun da intihar. Avrupa ceza infaz kurumlarındaki ölüm oranı 2015 yılında 10 bin'de 31 olarak kaydedildi. Ölümlerin yüzde 15,6'sı intihardan kaynaklanıyor. İntihar edenlerin yüzde 32'sini henüz yargılanma süreci tamamlanmamış olanlar oluşturuyor.

    2016 verilerine göre, Avrupa ceza infaz kurumlarındaki tutukluların yüzde 20'sini haklarında henüz mahkûmiyet kararı verilmemiş tutuklular oluşturuyor. On yıldan fazla mahkûmiyet cezası olanlar ise toplam cezaevi nüfusunun yüzde 13'üne eşit. Toplam tutuklu oranının sadece yüzde 5,3'ü kadınlardan oluşuyor. Bu oran Türkiye'de 3,8 olarak gösteriliyor.

    TUTUKLULUK SÜRELERİ VE SUÇ KATEGORİLERİ

    Resmi Gazete
    © AA/
    Yeni KHK ile 'anayasal düzene karşı suçlar'da 2 yıl olan tutukluluk süresi 5 yıl daha uzatılabilecek
    Avrupa genelinde 2015 yılında ortalama tutukluluk süresi 8.5 ay, geçici tutukluluk süresi ise 3.5 ay olarak kaydedildi. Aynı yıl Avrupa genelinde 10 bin tutukludan sadece 1'inin firar ettiği belirtiliyor.

    İşlenmiş suç temelinde hırsızlık yüzde 18.9'la tutuklular arasında ilk sırada geliyor. Hırsızlıktan mahkum olmuşların en yoğun olduğu ülkeler Gürcistan, Bulgaristan, Monako, Slovenya ve Türkiye. Bu suç kategorisini uyuşturucu (yüzde 17.5), şiddet kullanarak hırsızlık (yüzde 12.6) ve cinayet (yüzde 12.1) izliyor. Bu yıl ilk defa trafik suçlarından hapiste olanlarla ilgili istatistiklere de yer verildi. Bu suç kategorisindekiler toplam cezaevi nüfusunun yüzde 2.6'sını oluşturuyor.

    TUTUKLU BAŞINA GÜNLÜK HARCAMA

    Silivri Cezaevi
    © AA/ Şebnem Coşkun
    Gül: FETÖ'den 38 bin 470, PKK'den 10 bin 79, IŞİD'den 1354 kişi tutuklu ve hükümlü
    Avrupa ülkeleri 2015 yılında ceza infaz kurumları için toplam 18 milyar 831 milyon 430 bin 746 euro harcama yaptı. Aynı dönemde Avrupa'da tutuklu başına günlük ortalama harcama 108 euro 59 cent olarak kaydedildi. Ortanca (medyan) değer dikkate alındığında bu meblağın Avrupa geneli için 51 euro olduğu belirtiliyor.

    Tutuklu başına günlük en fazla harcama yapan ülkeler sırasıyla San Marino (707 euro), İsveç (359 euro), Norveç (344 euro), Hollanda (250 euro) ve Lüksemburg (222 euro). En az harcama yapan ülkeler ise Moldova (6 euro), Ermenistan (11 euro), Azerbaycan (12 euro), Makedonya (13 euro 30 cent) ve Arnavutluk (13 euro 93 cent). Türkiye de tutuklu başına günlük ortalama 21 euro harcamayla listenin alt sıralarında yer alıyor.

    İlgili konular:

    Gazete önünde fotoğraf çektikleri için 1 yıl tutuklu kaldılar
    Ambulans yerine cezaevi aracına bindirilen hasta tutuklu hayatını kaybetti
    Juncker: Türkiye'de gazeteciler tutuklu olduğu sürece ilişkilerde ilerleme olmayacak
    Etiketler:
    intihar, tutuklu, mahkum, cezaevi, DW Türkçe, Avrupa Konseyi, Ermenistan, Makedonya, Lüksemburg, Norveç, İsveç, Slovenya, Çekya, Sırbistan, Danimarka, Belçika, İrlanda, İzlanda, San Marino, Azerbaycan, Avrupa, Litvanya, Gürcistan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Hasan Celal Güzel için TBMM'de tören düzenlendi
    Hasan Celal Güzel için TBMM'de tören düzenlendi
    Karikatür
    'Rusya’ya seçim öncesinde dışarıdan benzeri görülmemiş derecede baskı yapıldı'
    İnfografik
    Doğu Guta'da son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam