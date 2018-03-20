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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Batı'yı kırmadık, Afrin operasyonunu 2 ayda bitirdik

    © AA/
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı Batı ülkelerinin Afrin harekatını 'kısa tutma' çağrılarını hatırlatarak "Onların ricalarını yerine getirelim istedik ve 2 ayda operasyonunun askeri safhasını büyük ölçüde bitirdik" dedi. ABD'ye de yüklenen Erdoğan, YPG'ye verilen silahları anımsatarak "O mühimmat da bizim elimize geçiyor, geçecek" dedi.

    Erdoğan, hayatını kaybeden eski bakanlardan Hasan Celal Güzel için TBMM'de düzenlenen törenin ardından AK Parti salonuna geçti.

    Burada partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

     

    • Recep Tayyip Erdoğan
      © AA/ Gökhan Balcı
      Marmara İlahiyat'tan Erdoğan'a destek: Bu marjinaller dikkate alınmamalı
      (Bazı ilahiyatçıların açıklamaları) Yargı mensupları ile bir araya geldik. Kurumumuzun yeni hizmet binasının temelini attık. Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ailesiyle ve çeşitli kesimlerden hanım kardeşlerimizle bir araya geldik. Bu programlarda ifrat ve tefrit noktasında dinimizi karalamaya yönelik her türlü yanlış adıma karşı olduğumuzu güçlü şekilde ifade ettik. Bu tartışma bizim işimiz olmamalıydı. Konuşması gerekenlerin sustuğu, susması gerekenlerin konuştuğu bir ortamda sorumsuzluklara rıza göstermedik. İnşallah önümüzdeki dönemde bu tartışma alimlerimiz tarafından yerli yerine oturtulacak, İslam adına bir kazanca dönüşecektir.

     

    'KAYGILARIMIZI SİZE İLETTİĞİMİZ ZAMAN NEREDEYDİNİZ?'

     

    • Afrin merkez ÖSO yağma
      © AFP 2018/ BULENT KILIC
      ABD: Afrin'den gelen yağma haberleri kaygılandırıyor, insani yardım kuruluşlarının girişine izin verilmeli
      18 Mart'ta Afrin'in tamamen temizlendiğinin müjdesini milletimizle paylaştık. Buraya girerken etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3647'ye yükseldi. ABD, 'Afrin'de kaygılıyız' diyor. Biz, kaygılarımızı size ilettiğimiz zaman neredeydiniz? 'Gelin, bu terör örgütlerini temizleyelim' dediğimizde neredeydiniz? Buyurun, şimdi PYD, YPG'sini de bizim mehmetçiğimiz ÖSO'muz nasıl halletti? İşte o kadar. Bizimle stratejik ortaksan bize saygı duyacaksın, bizimle beraber yürüyeceksin. Bizi aldatmaya kalktınız. 5000 TIR, buraya silah soktunuz. 2000 kargo buraya silah soktunuz. Biz sizden paramızla silah istedik, bize vermediniz ama terör örgütüne ücretsiz olarak verdiniz. O açılan tüneller, tünellerin içindeki silah mühimmat depoları, silah mühimmat evleri. Bunların hepsini yıkıyoruz. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. O mühimmat da bizim elimize geçiyor, geçecek.

     

    'KILIÇ ARTIKLARININ TEMİZLENMESİ İÇİN OPERASYON BİR MÜDDET DAHA DEVAM EDECEK'

    • Salih Müslim
      © AFP 2018/ Adrien Morlent
      Salih Müslim'den Afrin açıklaması: Geri çekilmek, savaşı kaybetmek anlamına gelmez
      Fırat Kalkanı ile ilk defa belirli bir noktayı değil, 2 bin kilometre karelik büyük bir bölgeyi sorun olarak bize sıkıntı veren bölgeyi, sorun olmaktan çıkararak bunları kontrolümüz altına aldık. Güvenliğini de şu anda biz sağlıyoruz ve 160 bin Cerablus, El Rai, Bab, bunun içindeki insanlar artık topraklarına döndü. Bu örgütler tamamen saf dışı bırakılmıştır. Kılıç artıklarının temizlenmesi sebebiyle 7 ayı bulan operasyon bölgesinde huzurun sağlanmasının ardından kardeşlerimiz topraklarına dönmüştür. Zeytin Dalı Harekatı'nda 2 ay geçmeden şehir merkezini kontrol altına almış bulunuyoruz. Kılıç artıklarının ve patlayıcıların temizlenmesi için operasyonlarına bir müddet daha devam edeceklerdir. ÖSO ve bizim oradaki askerlerimiz bu arama taramayı devam ettiriyor. Yarın orada herhangi bir sıkıntı yaşamamalıyız.

     

    'BATI'YI KIRMADIK, AFRİN OPERASYONUNUN ASKERİ SAFHASINI BÜYÜK ÖLÇÜDE BİTİRDİK'

    • Emmanuel Macron
      © REUTERS/ Philippe Wojazer
      Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye'nin Afrin operasyonu işgale dönüşmemeli
      Kimse bizim Fırat Kalkanı'nın ardından bizim böyle bir operasyona girişebileceğimizi beklemiyordu. Ardından terör örgütünü sürekli şişiren haberler yayılmaya çalışıldı. Bu arada Batı ülkeleri de sürekli bize 'Afrin'e girmeyin' demeye utandıkları için olacak, bir an önce operasyonu bitirin dediler. Kendilerine 'Yanlış yapıyorsunuz, biz yola çıktık, devam edeceğiz' dedik. Biz onları kırmadık, onların ricalarını yerine getirelim istedik ve 2 ayda Afrin operasyonunun askeri safhasını büyük ölçüde bitirdik. Şunu unutmayın, aslanlar meydana çıkınca çakalların payına kaçmak düşer. PYD’li çakallar kuyruklarını kıstırıp kaçtılar. Güya bize karşı savaşmak için hazırladıkları mevzileri, korunakları gördünüz. Onlara mezar oldu. Sivillerin arkasına sığınarak ancak bu kadar dayanabildiler.

     

    'SİVİLLERE ZARAR VERMEDİK'

    • Utanmadan bizi sivillere zarar vermekle suçlamaya kalktılar. Tüm iddiaları belgeleri ile görüntüleri ile şahitleri ile çürüttük. Bölgeyi yeniden yaşanabilir hale getirme çalışmalarına başlıyoruz. Nice şiirlerle, marşlarla, belgesellerle destanları aktaracağız. 

    'BUNLARIN HAYATI MANEVRA'

    • Kemal Kılıçdaroğlu
      Halil Sağırkaya
      Kılıçdaroğlu: 500.000 nüfusu olan Afrin'in içine niye gireceksiniz?
      (Kılıçdaroğlu'na tepki) Daha dün "Afrin'e girilmesini asla doğru bulmuyoruz" diyenlerin kim olduklarını çok iyi biliyoruz. Şimdi ne diyorlar, "ordumuzu tebrik ediyoruz". Ne oldu şimdi size? Hep manevra. Bunların hayatı manevra. Ey şu anda ana muhalefetin başı ve yanındakiler. "PYD terör örgütü değildir" diye açıklamadınız mı?

    'KAYBEDEN BİZ DEĞİL TÜRKİYE OLUR'

    • Bi De Bunu Dinle
      Saadet Partisi: AK Parti - MHP ittifakı, Türkiye'de bazı sorunların üzerini örtmeyi hedefliyordu, ters tepti
      Siyasi ittifakların yolunu açarak bu konudaki hesapları da büyük ölçüde bozduk. Asla en küçük bir hataya yer vermeden çalışmalarımızı sürdürmek zorundayız. Allah göstermesin, aksilik durumunda kaybedenin biz değil Türkiye olacağını aklımızdan çıkarmamalıyız. Mesele milletimizin ve devletimizin bekası meselesine dönüştü. Türkiye, önündeki bu engelleri aşarsa gençlerimize gönül huzuru içinde bırakabileceğimiz bir ülke inşa edeceğiz. 2019'un şifresi bizim için yenilenmedir, tazelenmedir. 

    Ayrıntılar gelecek.

    Etiketler:
    Seçim ittifakı, 2019 seçimleri, Diyanet İşleri Bakanlığı, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Afrin, Türkiye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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