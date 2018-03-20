Erdoğan: Batı'yı kırmadık, Afrin operasyonunu 2 ayda bitirdik

Erdoğan, hayatını kaybeden eski bakanlardan Hasan Celal Güzel için TBMM'de düzenlenen törenin ardından AK Parti salonuna geçti.
Burada partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
- (Bazı ilahiyatçıların açıklamaları) Yargı mensupları ile bir araya geldik. Kurumumuzun yeni hizmet binasının temelini attık. Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ailesiyle ve çeşitli kesimlerden hanım kardeşlerimizle bir araya geldik. Bu programlarda ifrat ve tefrit noktasında dinimizi karalamaya yönelik her türlü yanlış adıma karşı olduğumuzu güçlü şekilde ifade ettik. Bu tartışma bizim işimiz olmamalıydı. Konuşması gerekenlerin sustuğu, susması gerekenlerin konuştuğu bir ortamda sorumsuzluklara rıza göstermedik. İnşallah önümüzdeki dönemde bu tartışma alimlerimiz tarafından yerli yerine oturtulacak, İslam adına bir kazanca dönüşecektir.© AA/ Gökhan Balcı
#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor https://t.co/DnKCDCmibX— AA Canlı (@AACanli) 20 Mart 2018
'KAYGILARIMIZI SİZE İLETTİĞİMİZ ZAMAN NEREDEYDİNİZ?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan’in AK Parti Grubunda Afrin ile ilgili açıklamalarını milletvekilleri ayakta alkışlarla karşıladı. pic.twitter.com/lniiDFmkRC— yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) March 20, 2018
'KILIÇ ARTIKLARININ TEMİZLENMESİ İÇİN OPERASYON BİR MÜDDET DAHA DEVAM EDECEK'
- Fırat Kalkanı ile ilk defa belirli bir noktayı değil, 2 bin kilometre karelik büyük bir bölgeyi sorun olarak bize sıkıntı veren bölgeyi, sorun olmaktan çıkararak bunları kontrolümüz altına aldık. Güvenliğini de şu anda biz sağlıyoruz ve 160 bin Cerablus, El Rai, Bab, bunun içindeki insanlar artık topraklarına döndü. Bu örgütler tamamen saf dışı bırakılmıştır. Kılıç artıklarının temizlenmesi sebebiyle 7 ayı bulan operasyon bölgesinde huzurun sağlanmasının ardından kardeşlerimiz topraklarına dönmüştür. Zeytin Dalı Harekatı'nda 2 ay geçmeden şehir merkezini kontrol altına almış bulunuyoruz. Kılıç artıklarının ve patlayıcıların temizlenmesi için operasyonlarına bir müddet daha devam edeceklerdir. ÖSO ve bizim oradaki askerlerimiz bu arama taramayı devam ettiriyor. Yarın orada herhangi bir sıkıntı yaşamamalıyız.© AFP 2018/ Adrien Morlent
'BATI'YI KIRMADIK, AFRİN OPERASYONUNUN ASKERİ SAFHASINI BÜYÜK ÖLÇÜDE BİTİRDİK'
- Kimse bizim Fırat Kalkanı'nın ardından bizim böyle bir operasyona girişebileceğimizi beklemiyordu. Ardından terör örgütünü sürekli şişiren haberler yayılmaya çalışıldı. Bu arada Batı ülkeleri de sürekli bize 'Afrin'e girmeyin' demeye utandıkları için olacak, bir an önce operasyonu bitirin dediler. Kendilerine 'Yanlış yapıyorsunuz, biz yola çıktık, devam edeceğiz' dedik. Biz onları kırmadık, onların ricalarını yerine getirelim istedik ve 2 ayda Afrin operasyonunun askeri safhasını büyük ölçüde bitirdik. Şunu unutmayın, aslanlar meydana çıkınca çakalların payına kaçmak düşer. PYD’li çakallar kuyruklarını kıstırıp kaçtılar. Güya bize karşı savaşmak için hazırladıkları mevzileri, korunakları gördünüz. Onlara mezar oldu. Sivillerin arkasına sığınarak ancak bu kadar dayanabildiler.© REUTERS/ Philippe Wojazer
'SİVİLLERE ZARAR VERMEDİK'
- Utanmadan bizi sivillere zarar vermekle suçlamaya kalktılar. Tüm iddiaları belgeleri ile görüntüleri ile şahitleri ile çürüttük. Bölgeyi yeniden yaşanabilir hale getirme çalışmalarına başlıyoruz. Nice şiirlerle, marşlarla, belgesellerle destanları aktaracağız.
'BUNLARIN HAYATI MANEVRA'
'KAYBEDEN BİZ DEĞİL TÜRKİYE OLUR'
Ayrıntılar gelecek.
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