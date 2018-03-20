Erdoğan: Batı'yı kırmadık, Afrin operasyonunu 2 ayda bitirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı Batı ülkelerinin Afrin harekatını 'kısa tutma' çağrılarını hatırlatarak "Onların ricalarını yerine getirelim istedik ve 2 ayda operasyonunun askeri safhasını büyük ölçüde bitirdik" dedi. ABD'ye de yüklenen Erdoğan, YPG'ye verilen silahları anımsatarak "O mühimmat da bizim elimize geçiyor, geçecek" dedi.