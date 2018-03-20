AİHM'den Mehmet Altan ve Şahin Alpay kararı: Güvenlik hakkı ve ifade özgürlüğü ihlal edildi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) gazeteci Şahin Alpay ve tutuklu akademisyen Mehmet Altan hakkındaki kararını açıkladı. AİHM, 'özgürlük ve güvenlik hakkı' ile 'İfade özgürlüğü hakkı'nın ihlal edildiğine karar verdi. AİHM kararına göre iki isme 21.500 euro tazminat ödenecek.

Mehmet Altan'ın 12 Ocak 2017, Şahin Alpay'ın ise 28 Şubat 2017'de yaptıkları başvurular, AİHM 2. Dairesi'nce 20 Şubat'ta karara bağlandı.

Gerekçenin yazımı tamamlanan karar, bugün mahkemenin internet sitesinde İngilizce ve Fransızca olarak yayımlandı. Davalardan çekilen AİHM'in Türk yargıcı Işıl Karakaş yerine Türkiye'nin ilettiği isim listesinden seçilerek, heyette yer alan Doç. Dr. Ergin Ergül, karara muhalif kaldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), kapatılan Zaman gazetesi eski yazarlarından Şahin Alpay ve gazeteci-yazar Mehmet Altan'ın başvurularında sekiz şikayetten ikisinde ihlal tespit etti.

AİHM, Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararlarını açıkladı: https://t.co/QiNBFFlS2j ve https://t.co/TXf1GOayi5. Her 2 kararda da Sözleşme'nin 5/1 ve 10. maddelerinin ihlal edildiğine oyçokluğu ile karar verdi. Şaşırtıcı bir şekilde 18. maddeyi incelemeye gerek görmedi. — Yaman Akdeniz (@cyberrights) 20 Mart 2018

AİHM, Altan ve Alpay'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde (AİHS) güvenceye alınan haklara ilişkin sekiz şikayetinden, Anayasa Mahkemesi'nin de ihlal yönünde karar verdiği 'Özgürlük ve güvenlik hakkı' ile 'İfade özgürlüğü hakkı'nın ihlal edildiğine hükmetti.

Strazburg mahkemesi ayrıca Şahin Alpay'ın davalı devletin tutukluluğuna son vermek için gerekli tüm tedbirleri almasına da karar vererek, başvuruculara 21.500'er avro tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, 11 Ocak'ta Altan ve Alpay hakkında 'hak ihlali' kararı vermiş, ancak yerel mahkemeler bu kararı uygulamamıştı. AYM'nin ikinci kez aynı kararı Şahin Alpay için vermesi sonrası gazeteci tahliye edilmişti. Alpay hakkında 'yurt dışına çıkış yasağı' ile 'konutunu terk etmeme'den oluşan adli kontrol hükümleri uygulanıyor. Altan'ın tutukluluğu ise devam ediyor.

Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yolunu halen etkili bir iç hukuk yolu olarak değerlendiren AİHM, AİHS'in 5/4. maddesinde yer alan 'tutukluluğun yasallığı ve serbest bırakılmak için mahkemeye başvuru hakkı'nın ihlal edildiğine yönelik şikayetleri de Anayasa Mahkemesi'nin iş yükünü göz önünde bulundurarak kabul etmedi.

AİHM, Alpay ve Altan için tazminata hükmetmiş. Bu tazminat özgürlük ve güvenlik hakkını açık yasa maddelerine rağmen ihlal eden, AYM kararına rağmen başvurucuları tahliye etmeyen hakimler tarafından ödenmelidir. Tazminatın bizim vergilerimizle ödenmesi adaletsizliktir. https://t.co/pm7rNj1UGW — Asli Kazan (@perapea) 20 Mart 2018

AİHM 2. Dairesi'nin başvurucuların özgürlük ve güvenlik ile ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine ilişkin kararı bire karşı altı oyla alındı.

Karara muhalif kalan Türk yargıç Ergül'ün, AİHM'in yerleşik içtihatları uyarınca iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması ve başvuranların mağdur sıfatlarının kalmaması, ayrıca Türkiye'nin olağanüstü hali ilanının akabinde Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yaptığı derogasyon (askıya alma beyanı) gerekçeleriyle şikayetlerin reddi gerektiğine ilişkin karşı oyu da mahkeme kararı ekinde yer aldı.