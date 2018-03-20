Ekip otosunda tecavüz iddiası: Bir polis tutuklandı

Olay günü ekip otosunda bulunan diğer polis memuru R.Y. (28) hakkında da 'nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım etme' ve ‘kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' suçlarından 6 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapsi istendi.
İDDİANAMEDE SALDIRI ANLATILDI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay Beylikdüzü'nde 6 Ocak'ta meydana geldi. DHA'nın haberine göre, iddianamede anlatılanlar şöyle:
Ancak P.T. ise ‘Hayır yürüyerek, gidebilirim' yanıtını verdi. Ancak polis S.E.'nin tekrar ‘Bir şey olmaz biz seni gideceğin yere bırakabiliriz' şeklinde ısrarı üzerine P.T. de ekip otosunun arka koltuğuna oturdu. S.E., P.T.'ye ileride evinin olduğunu, oradan şarj kablosunu aldıktan sonra kendisini bırakacağını söyledi. Eve gelen S.E., P.T.'ye ‘ Evden şarjımı alıp geleceğim istersen sen de benimle gel' dedi.
Bunun üzerine P.T. ‘Hayır arabada beklerim' karşılığını verdi. S.E. şarj kablosunu alarak geldi. S.E. araçla hareket etti ve bir süre sonra ıssız bir yerde durdu. S.E. arkadaşı R.Y.'ye ‘Ben artık dayanamıyorum ağabey' diyerek aracın ön tarafından inip P.T.'nin yanına geldi ve cinsel saldırıda bulundu.
Aracın aradan ayrılmasını ardından P.T., 155'i aradı ve gece 02.55'de ihbarda bulundu. P.T. ardından şikayet için S.E ve R.Y.'nin bağlı olduğu Beylikdüzü Polis Merkezi'ne gitmedi, Avcılar Polis Merkezi'ne gitti.
'SÜREKLİ PANİK İÇİNDEYİM, GECELERİ UYUYAMIYORUM'
P.T. "Polis arabasından ve polisten kimsenin şüphelenmeyeceğini düşündüm. Beni öldürüp bir yere atacaklarından korktum. Psikolojim yavaş yavaş bozulmaya başladı. Polislerden bir kötülük gelecekmiş gibi hissediyorum. Geceleri uyuyamıyorum. Sürekli panik ve korku içerisindeyim" diyerek şikayetçi oldu.
POLİS: RIZASIYLA İLİŞKİYE GİRDİK
Zanlı polis S.E. ifadesinde olay günü arkadaşı R.Y. ile Beylikdüzü caddesi üzerinde olduklarını belirterek, şu iddiada bulundu:
Diğer şüpheli R.Y. de, cinsel saldırı anında araçta olduğu itirafında bulunarak, şunları söyledi: "Olay günü ben hiç arkamı dönmedim. S.E. ile P.T.'nin ilişkisini görmedim. Bu olay yaşandığı esnada utandım, telefonuma baktım. 10 dakika sonra S.E. araçtan inerek şoför koltuğuna oturdu. Sonra P.T.'yi belediye durağının orada bıraktık. Bu olaydan kimseye bahsetmedim. Olay esnasında bir zorlama olmadı, P.T. alkollü tavır sergilemedi. P.T.'nin rızası olduğunu düşünerek bir şey diyemedim."
İfadelerinin ardından iki şüpheli de mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden S.E. ifadesinin ardından tutuklanırken, R.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SAVCILIK 18 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ
Soruşturmayı tamamlayan savcılık hazırladığı iddianamede S.E.'nin ‘nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi. Diğer şüpheli R.Y.'nin de ‘nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım etme' ve ‘kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' suçlarından 6 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapsi talep edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
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