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    Polis otosunda tecavüz

    Ekip otosunda tecavüz iddiası: Bir polis tutuklandı

    © Fotoğraf: DHA
    Türkiye
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    İstanbul Beylikdüzü'nde polisin evine bırakma bahanesiyle ekip aracına aldığı P.T. adlı kadın, araçtaki polisler tarafından tecavüze uğradığını iddia etti. Polis memuru S.E. tutuklanırken, tecavüze göz yumduğu ileri sürülen diğer polis R.Y. serbest bırakıldı.

    Tecavüz sanığı özel harekat polisi beraat etti
    © Fotoğraf: DHA
    Tecavüz sanığı polise beraat gerekçesinden: Mağdurun telefonunda çok sayıda erkek numarası var
    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde polis otosunda gerçekleşen cinsel saldırıya ilişkin savcılık soruşturması tamamlandı. Görev başındayken ekip otosunda P.T. isimli kadına tecavüz ettiği belirtilen polis memuru S.E. (27) hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Olay günü ekip otosunda bulunan diğer polis memuru R.Y. (28) hakkında da 'nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım etme' ve ‘kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' suçlarından 6 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapsi istendi.

    İDDİANAMEDE SALDIRI ANLATILDI

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay Beylikdüzü'nde 6 Ocak'ta meydana geldi. DHA'nın haberine göre, iddianamede anlatılanlar şöyle:

    Tecavüz sanığı özel harekat polisi beraat etti
    © Fotoğraf: DHA
    Tecavüz sanığı özel harekat polisi beraat etti
    P.T. isimli kadın 5 Ocak saat 16.00'da Beylikdüzü'nden Taksim'e gezmeye gitti. Taksim'den 00.00'da Beylikdüzü'nde dönen P.T. otobüs durağından taksiden indi ve evine gitmek üzere cadde üzerinde ilerledi. S.E ve R.Y.'nin içerisinde bulunduğu ekip arabası P.T.'nin yanından geçti ve ‘U' dönüşü yaparak durdu. Aracı kullanan S.E., P.T.'ye ‘Gideceğin yere kadar götürelim' dedi.

    Ancak P.T. ise ‘Hayır yürüyerek, gidebilirim' yanıtını verdi. Ancak polis S.E.'nin tekrar ‘Bir şey olmaz biz seni gideceğin yere bırakabiliriz' şeklinde ısrarı üzerine P.T. de ekip otosunun arka koltuğuna oturdu. S.E., P.T.'ye ileride evinin olduğunu, oradan şarj kablosunu aldıktan sonra kendisini bırakacağını söyledi. Eve gelen S.E., P.T.'ye ‘ Evden şarjımı alıp geleceğim istersen sen de benimle gel' dedi.

    Bunun üzerine P.T. ‘Hayır arabada beklerim' karşılığını verdi. S.E. şarj kablosunu alarak geldi. S.E. araçla hareket etti ve bir süre sonra ıssız bir yerde durdu. S.E. arkadaşı R.Y.'ye ‘Ben artık dayanamıyorum ağabey' diyerek aracın ön tarafından inip P.T.'nin yanına geldi ve cinsel saldırıda bulundu.

    Aracın aradan ayrılmasını ardından P.T., 155'i aradı ve gece 02.55'de ihbarda bulundu. P.T. ardından şikayet için S.E ve R.Y.'nin bağlı olduğu Beylikdüzü Polis Merkezi'ne gitmedi, Avcılar Polis Merkezi'ne gitti.

    'SÜREKLİ PANİK İÇİNDEYİM, GECELERİ UYUYAMIYORUM'

    Mahkeme
    © AA/
    Özel harekat polisinin tecavüz ettiği kadın, duruşma öncesi intihara teşebbüs etti
    28 yaşındaki P.T. ifadesinde S.E.'yi öncesinde tanımadığını, telefon görüşmesi olmadığını, ilk defa olay nedeniyle karşılaştıklarını ve her iki şüpheliden de şikayetçi olduğunu belirtti.

    P.T. "Polis arabasından ve polisten kimsenin şüphelenmeyeceğini düşündüm. Beni öldürüp bir yere atacaklarından korktum. Psikolojim yavaş yavaş bozulmaya başladı. Polislerden bir kötülük gelecekmiş gibi hissediyorum. Geceleri uyuyamıyorum. Sürekli panik ve korku içerisindeyim" diyerek şikayetçi oldu.

    POLİS: RIZASIYLA İLİŞKİYE GİRDİK

    Zanlı polis S.E. ifadesinde olay günü arkadaşı R.Y. ile Beylikdüzü caddesi üzerinde olduklarını belirterek, şu iddiada bulundu:

    3 yaşındaki kıza tecavüz etmeye çalışırken yakalandı
    © Fotoğraf: DHA
    3 yaşındaki çocuğa tecavüz etmeye çalışırken yakalanan kişi: Sarhoştum
    "Olay günü yaklaşık 3-4 aydır ismini bilmesem de yüz yüze ve telefonla görüştüğü müştekinin yanında durdum. Beni tanıyacağını düşünerek ‘Ne yapıyorsun, nasılsın?' diye sordum. P.T. de ‘İyiyim sen nasılsın' diye cevap verdi. Havanın karanlık olması ve mini etek giymiş olmasından dolayı ‘Nereye gidiyorsan bırakalım' dedim. Araçta sohbet ettik. P.T'ye ‘Yanına geleyim mi?' diye sordum. O da ‘Gel' dedi. Arka koltuğa yanına oturdum. Aramızda bir etkileşim oldu. P.T. ile rızasıyla ilişkiye girdik. Suçlamaları kabul etmiyorum."

    Diğer şüpheli R.Y. de, cinsel saldırı anında araçta olduğu itirafında bulunarak, şunları söyledi: "Olay günü ben hiç arkamı dönmedim. S.E. ile P.T.'nin ilişkisini görmedim. Bu olay yaşandığı esnada utandım, telefonuma baktım. 10 dakika sonra S.E. araçtan inerek şoför koltuğuna oturdu. Sonra P.T.'yi belediye durağının orada bıraktık. Bu olaydan kimseye bahsetmedim. Olay esnasında bir zorlama olmadı, P.T. alkollü tavır sergilemedi. P.T.'nin rızası olduğunu düşünerek bir şey diyemedim."

    İfadelerinin ardından iki şüpheli de mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden S.E. ifadesinin ardından tutuklanırken, R.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    SAVCILIK 18 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

    Soruşturmayı tamamlayan savcılık hazırladığı iddianamede S.E.'nin ‘nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi. Diğer şüpheli R.Y.'nin de ‘nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım etme' ve ‘kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' suçlarından 6 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapsi talep edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

    Etiketler:
    tecavüz, polis, Beylikdüzü, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
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