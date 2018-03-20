Avukat Mengü hakkında 'suç uydurmak'tan işlem yapıldı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, sosyal medyada paylaştığı mesaj ile kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce kaçırıldığını söyleyen gazeteci Nevşin Mengü’nün kardeşi avukat Burak Mengü ile ilgili yaptığı incelemede Mengü’nün kaçırıldığını söylediği gün bir müvekkili ile buluştuğunu kamera görüntüleriyle tespit ettiğini bildirdi. Şikayetini geri çeken Burak Mengü hakkında 'suç uydurmak'tan işlem yapıldı.

Mengü, geçtiğimiz cumartesi günü tweet atarak “Polis kimliği gösterilmeden gözaltı kararı gösterilmeden sivil ekiplerce gözaltına alındım. Nereye diyorum kimse söylemiyor. Kim aldı bilmiyorum neden aldı onu da bilmiyorum” paylaşımını yapmış, ardından da serbest bırakıldığını söylemişti.

Polis kimliği gösterilmeden gözaltı kararı gösterilmeden sivil ekiplerce gözaltına alındım nereye diyorum kimse söylemiyor kim aldı bilmiyorum neden aldı onu da bilmiyorum — Av Burak Mengu (@burakmengu) 17 Mart 2018

'DARP EDİLME GÖRÜNTÜLERİ YOK'

Burak Mengü’nün kaçırıldığını iddia ettiği güzergahtaki tüm kamera kayıtlarını incelendiği polis raporunda, "Nişantaşı’ndaki evinden çıkan Burak Mengü, önce bir müvekkili ile buluştu. Müvekkilinin aracıyla Anadolu yakasına giden Mengü, ardından yine müvekkiliyle birlikte Zincirlikuyu’ya döndü. Adım adım incelenen görüntülerde darp edilme görüntülerine rastlanmadı" ifadeleri yer aldı. Polis, Mengü hakkındaki görüntüleri de basın ile paylaştı.

Polis tarafından kaçırıldığını söyleyen Burak Mengü'yle ilgili soruşturma tamamlandı.



🔴Kamera görüntülerini inceleyen polis, kaçırılma ya da darp görüntüsü tespit edemedi. Burak Mengü'nün müvekkili H.K.T. o gün birlikte olduklarını söyledi. Burak Mengü şikayetini geri çekti. pic.twitter.com/NvrjTIYvqX — Az Önce Oldu (@azonceoldu) 20 Mart 2018

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Polisin ifadesine başvurduğu Mengü’nün müvekkili de incelemeleri doğruladı. Burak Mengü’nün şikayetini geri çektiği, polisin Mengü hakkında 'suç uydurmak'tan işlem yaparak dosyayı savcılığa gönderdiği öğrenildi.